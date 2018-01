Roma | 15enne ucciso dal treno | la verità nel telefono | indagati due macchinisti

Roma - il giallo del 15enne travolto dal treno : aveva litigato con i genitori per l'hashish : Papà Alessandro si dispera, è convinto: 'Valerio non si sarebbe mai tolto la vita, non c'era motivo e non mi avrebbe mai dato un dolore così grande. Deve essere stato un incidente oppure qualcuno lo ...

Roma - 15enne travolto e ucciso davanti a scuola : compagno arrestato per omicidio stradale. “Positivo agli oppiacei” : Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti al cancello della sua scuola . Al volante c’era un compagno , un 18enne che frequenta lo stesso istituto agrario. Il giovane è stato arrestato d agli agenti della polizia locale con l’accusa di omicidio stradale: d agli accertamenti è emerso che era positivo al test sull’uso di droga. In particolare, poco al di sopra del limite ...

