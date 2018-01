Roby Facchinetti e Riccardo Fogli | il 9 febbraio esce Insieme Special Edition

Insieme Special Edition di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è il nuovo album per Sanremo 2018 : Insieme Special Edition di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è il nuovo album per Sanremo 2018. nuovo è una parola davvero grossa, dal momento che la versione del loro più recente disco di inediti conterrà solo Il Segreto del tempo come inedito e con il quale partecipano al Festival condotto da Claudio Baglioni. La riedizione del disco era comunque attesa, dal momento che era impensabile che Roby Facchinetti e Riccardo Fogli potessero ...

Roby Facchinetti a 50 modi per far fuori papà con Francesco il 4 gennaio : caccia dell’aurora boreale : Roby Facchinetti a 50 modi per far fuori papà si sottopone alle prove del figlio Francesco con la promessa di arrivare ad ammirare l'aurora boreale. L'ex Pooh deve quindi mettersi a disposizione di Francesco - che intende vendicarsi delle sue assenze quando era bambino - che non accetterà rifiuti da parte del genitore. Nel lungo viaggio in Lapponia, saranno molte le prove alle quali dovrà sottoporsi Facchinetti, tra tradizioni popolari e ...

Roby Facchinetti - Riccardo Fogli e Red Canzian al Festival di Sanremo 2018 : le prime reazioni : Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian al Festival di Sanremo si rimettono in gioco dopo anni e anni di carriera sul palco. Se alcuni hanno arricciato il naso nel sentire i loro nomi, molti altri ne hanno invece apprezzato il carattere e l'umiltà di tornare in corsa dopo il successo riconosciuto e consolidato. Data per certa già alla vigilia, la partecipazione di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata finalmente confermata durante ...

Roby FACCHINETTI/ Su Riccardo Fogli : “Ho riscoperto un amico" (Telethon 2017) : ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli prenderanno parte alla serata dedicata a Telethon in onda stasera 16 dicembre e che farà parte di una lunga maratona di solidarietà. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 21:50:00 GMT)

Roby Facchinetti/ Il suo post di Santa Lucia (Telethon 2017) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli prenderanno parte alla serata dedicata a Telethon in onda stasera 16 dicembre e che farà parte di una lunga maratona di solidarietà. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 15:14:00 GMT)

Roby FACCHINETTI/ Con Riccardo Fogli verso Sanremo (Telethon 2017) : ROBY FACCHINETTI e Riccardo Fogli prenderanno parte alla serata dedicata a Telethon in onda stasera 16 dicembre e che farà parte di una lunga maratona di solidarietà. (Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 10:05:00 GMT)

CANTANTI BIG - FESTIVAL DI SANREMO 2018/ I nomi ufficiali : anche Roby Facchinetti nella kermesse (Sarà Sanremo) : Chi sono i big di SANREMO 2018, i nomi ufficiali dei CANTANTI: rumors e favoriti. Le ultime notizie sugli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per il FESTIVAL della musica italiana(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 22:32:00 GMT)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli insieme in gara al Festival di Sanremo : Approdano al Festival di Sanremo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con il brano “Il segreto del tempo”. Il duo artistico nato dopo la reunion dei Pooh ha già presentato un album intitolato “insieme”, disponibile anche nella versione vinile, vede la produzione artistica di Roby Facchinetti, la “Voce” dei Pooh che ha scritto la maggior parte della storia musicale della band con i testi indimenticabili di Valerio Negrini e ...

Roby Facchinetti premiato per Parsifal - brano pioniere del rock sinfonico all’italiana : Roby Facchinetti premiato per Parsifal a tanti anni dall'uscita del brano che ha di fatto introdotto il rock sinfonico in Italia. Tastierista e voce dei Pooh, Facchinetti ha ricevuto il premio per la musica di uno dei brani cardine del repertorio dei Pooh, che hanno deciso di chiudere con il progetto del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I ringraziamenti per il nuovo riconoscimento arrivano direttamente ...

Le donne ci conoscono è il nuovo singolo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli da Insieme (audio e testo) : Le donne ci conoscono è il nuovo singolo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, tratto da Insieme. Il disco congiunto ha quindi prodotto il suo secondo singolo, dopo quello di lancio scritto da Roby Facchinetti e Valerio Negrini. La nuova avventura dei due ex Pooh è iniziata già all'indomani dello scioglimento del gruppo, avvenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 30 dicembre del 2016. I due artista hanno dato vita al progetto del ...

Roby Facchinetti : “Riccardo Fogli lasciò i Pooh per amore di Patty Pravo” : Riccardo Fogli lasciò i Pooh per amore di una donna? Stando a quanto dichiarato da Roby Facchinetti a Verissimo sembra proprio di sì. E la donna in questione sarebbe stata Patty Pravo. “Riccardo si è innamorato perdutamente di Nicoletta (Strambelli, nome di Patty Pravo ndr), anche perché lei era una donna bellissima, straordinaria che per me rappresenta l’ultima diva della musica italiana e lui ha perso la testa e alla fine ha scelto ...

Roby FACCHINETTI/ Insieme a Riccardo Fogli : i due saranno a Sanremo? (Verissimo) : Il cantante italiano e storico membro dei Pooh, ROBY FACCHINETTI, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Roby FACCHINETTI/ Insieme a Riccardo Fogli : "Vi raccontiamo le nostre vite" (Verissimo) : Il cantante italiano e storico membro dei Pooh, ROBY FACCHINETTI, è ospite questo pomeriggio su Canale 5 nel corso della trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 03:54:00 GMT)

Roby Facchinetti E RICCARDO FOGLI / Insieme - il primo album dopo i Pooh : il ricordo di Valerio Negrini : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI, "Insieme" è il nuovo progetto musicale dei cantanti dopo i Pooh e la gloriosa carriera; ecco la presentazione del CD in uscita oggi, venerdì 3 novembre.(Pubblicato il Fri, 03 Nov 2017 12:30:00 GMT)