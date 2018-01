Riflessioni sullo stupro : quando Berlusconi appoggia la Deneuve e il femminismo muore : Oggi ho letto l’articolo che parla di Catherine Deneuve su Repubblica. Neanche a farlo apposta, ieri pomeriggio leggevo Is It Rape? di Joan McGregor, cosa che ho fatto per tutta la scorsa settimana. Credo di non essere arrivata neanche a pagina 12, quando ho preso il telefono e ho scritto a qualcuno: “Sto leggendo […]

Riflessioni sullo stupro : quando Berlusconi appoggia la Deneuve e il femminismo muore : Oggi ho letto l’articolo che parla di Catherine Deneuve su Repubblica. Neanche a farlo apposta, ieri pomeriggio leggevo Is It Rape? di Joan McGregor, cosa che ho fatto per tutta la scorsa settimana. Credo di non essere arrivata neanche a pagina 12, quando ho preso il telefono e ho scritto a qualcuno: “Sto leggendo […]

Riflessioni sullo stupro : quando i complici sono troppi (e forse ci sei anche tu) : Non scorderò mai quel viso: ha gli occhi chiari e un naso enorme; è paffuto, senza dei veri lineamenti. È il volto di una ragazza che conosco, o che conoscevo. Ricordo che ogni singola parola che diceva trasudava scherno e disprezzo nei miei confronti. Non c’era un reale motivo per il quale non potessimo andare […]

Riflessioni sullo stupro : quando i complici sono troppi (e forse ci sei anche tu) : Non scorderò mai quel viso: ha gli occhi chiari e un naso enorme; è paffuto, senza dei veri lineamenti. È il volto di una ragazza che conosco, o che conoscevo. Ricordo che ogni singola parola che diceva trasudava scherno e disprezzo nei miei confronti. Non c’era un reale motivo per il quale non potessimo andare […]

Riflessioni sullo stupro : quando i complici sono troppi (e forse ci sei anche tu) : Non scorderò mai quel viso: ha gli occhi chiari e un naso enorme; è paffuto, senza dei veri lineamenti. È il volto di una ragazza che conosco, o che conoscevo. Ricordo che ogni singola parola che diceva trasudava scherno e disprezzo nei miei confronti. Non c’era un reale motivo per il quale non potessimo andare […]

Riflessioni sullo stupro : quando i complici sono troppi (e forse ci sei anche tu) : Non scorderò mai quel viso: ha gli occhi chiari e un naso enorme; è paffuto, senza dei veri lineamenti. È il volto di una ragazza che conosco, o che conoscevo. Ricordo che ogni singola parola che diceva trasudava scherno e disprezzo nei miei confronti. Non c’era un reale motivo per il quale non potessimo andare […]

Riflessioni sullo stupro : la mia prima email a uno stupratore : Ci tengo a precisare che non sono d’accordo. Con chi o con che cosa, però, non lo so. Come ho scritto spesso, inizio a rendermi conto che non stiamo andando lontani: quello che si legge sui giornali e si dice a mezza voce, a mo’ di frase fatta, mi dà sempre più fastidio. «Lo […]