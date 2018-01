Renzi e Marchionne | l’amore ai tempi del potere | l’idillio filogovernativo è durato

La retromarcia di Marchionne : 'Il Renzi che appoggiavo non lo vedo da tempo' : Matteo 'Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo'. Lo afferma l'amministratore delegato di Fca,...

Fca - Marchionne : "Dubbi su piena occupazione in Italia nel 2018. Renzi? Non so cosa gli sia successo" : MILANO - Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo , annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno ...

MARCHIONNE/ "Al Renzi che appoggiavo non so cos'è successo. Supercar elettrica? Ferrari la farà per prima" : MARCHIONNE: l’amministratore delegato di Fca, al salone dell'auto di Detroit, ha rifilato una stoccata a Matteo Renzi. Ecco i piani del gruppo e le prospettive della Ferrari(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Marchionne : "Una Jeep può essere prodotta in Italia". E scarica Renzi : L'intervento di Sergio Marchionne al Salone dell'auto di Detroit era atteso, sia per l'annunciata presentazione del nuovo Cherokee sia perché l'amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobile ha ...

Marchionne : «Il Renzi che appoggiavo non lo vedo da tempo» : Le parole dell’amministratore delegato di Fca a margine del salone dell’auto di Detroit. Già nelle settimane scorse aveva detto: «Renzi ha avuto coraggio ma per fare lo statista, dalle buone intenzioni si deve passare ai fatti»

