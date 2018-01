Rendimenti in calo per sovereign UE

Rendimenti in leggero calo per il sovereign UE : Il presidente della *Banca del Giappone Haruhiko Kuroda *ha inoltre oggi inviato segnali di fiducia sull'andamento dell'economia nipponica (in moderata espansione) incoraggiando le ipotesi di una ...

Tesoro colloca tutti i 3 - 5 miliardi di BTP. Rendimenti in calo : (Teleborsa) - Si è chiusa con un calo dei Rendimenti l'asta odierna di Titoli di Stato dove il Tesoro ha collocato l'importo massimo pari a 3,5 miliardi di euro. Per il BTP decennale rendimento in ...

Tesoro colloca tutti i 3 - 5 miliardi di BTP. Rendimenti in calo : Si è chiusa con un calo dei Rendimenti l'asta odierna di Titoli di Stato dove il Tesoro ha collocato l'importo massimo pari a 3,5 miliardi di euro. Per il BTP decennale rendimento in calo di 13 punti ...