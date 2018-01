: Religione a scuola, Uaar lancia “l’ateo bus” per promuovere l’ora alternativa - silviabest77 : Religione a scuola, Uaar lancia “l’ateo bus” per promuovere l’ora alternativa - laura_ferro79 : Religione a scuola, Uaar lancia “l’ateo bus” per promuovere l’ora alternativa - nemnob : RT @ValerioMinnella: Posso scegliere da grande? La campagna @UAAR_it per l'ora alternativa alla religione a scuola. #oraalternativa #sceg… - lilisa3D : RT @ndiamobenemolto: Un imprenditore musulmano cerca di salvare dalla chiusura una scuola cattolica nata nel '700, di conservare il posto d… - CircoloDiNoto : RT @ndiamobenemolto: Un imprenditore musulmano cerca di salvare dalla chiusura una scuola cattolica nata nel '700, di conservare il posto d… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2018) “Per farli scegliere da grandi, scegli”. Da oggi in diverse città italiane troverete questa scritta sui pullman e sui manifesti affissi lungo le strade. Un invito in concomitanza con le iscrizioni scolastiche a non sceglieredicattolica. L’appello,to attraverso una massiccia campagna pubblicitaria, arriva dall’Unione atei agnostici razionalisti che “vuole attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul diritto dei bambini a crescere senza imposizioni, senza dogmi di alcun tipo”. Una battaglia culturale che vedrà di nuovo sfilare “l’ateo-a Bologna, a Bergamo, a Bari, a Livorno, La Spezia, Palermo, Parma, Genova, Cosenza, Venezia, Verbania, Catania e in molte altre città. L’iniziativa qualche anno fa suscitò l’ira di molti autisti che si rifiutarono di guidare il mezzo. “Ci auguriamo che i tempi siano un po’ cambiati. ...