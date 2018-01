Reggio Calabria | la stilista reggina Adriana Scopelliti consegue il premio Grand Prix

Reggio Calabria : al liceo Classico Convitto Campanella la 'Notte nazionale del Liceo Classico' : ... il tempio di Afrodite, Segni zodiacali, Around and about the English speaking world, percorsi di gusto, The Queen's tearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza ,Parigi, foyer ...

Operazione contro spaccio di stupefacenti - blitz carabinieri anche a Reggio Calabria : Pescara - È in corso dalle prime ore dell' alba una vasta Operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara che stanno eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni ...

Reggio Calabria. Omicidio di Antonino Barresi : arrestato Enzo Bevilacqua : Svolta nelle indagini sull’Omicidio di Antonino Barresi. Fermato il presunto assassino del pensionato settantenne di Villa San Giovanni trovato carbonizzato sotto la sua auto sabato 13 gennaio nel quartiere Modenelle di Reggio Calabria. A seguito di intense indagini, coordinate dalla Procura…Continua a leggere →

Casa Corepla a Reggio Calabria - tutto sugli imballaggi in plastica : ... l'apertura della sede del Consiglio regionale ai cittadini, soprattutto al mondo studentesco, e la sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ambiente".

Riciclo - per Casa Corepla prima tappa 2018 a Reggio Calabria : Roma, 15 gen. (askanews) È Reggio Calabria ad ospitare nel 2018 la prima tappa del progetto itinerante 'Casa Corepla', la struttura inaugurata oggi nella sede del Consiglio regionale della Calabria, ...

"Appalti fuori controllo" - PresaDiretta sulla Salerno Reggio Calabria : E intanto con questi ritardi il settore appalti invece di essere un volano per tutta l'economia del paese, arranca. infrastrutture autostrada a2 del mediterraneo rai lavori pubblici

Reggio Calabria - Tripodo : 'avviato confronto con la segreteria regionale Gd per un Pd più forte' : ...regionale dei Giovani Democratici della Calabria Mario Valente con il quale si è inteso impostare questo ragionamento a livello regionale al fine di potenziare e rafforzare la proposta politica del ...

Brunetta-show a Reggio Calabria : “Renzi un cannibale - si è mangiato gli alleati. Nazareno? Atto di responsabilità” : Tra citazioni in latino contro i traditori che sono tornati a Forza Italia e la promessa di ottenere, il 4 marzo, un risultato migliore del Partito democratico, ieri sabato 13 gennaio a Reggio Calabria è andato in onda lo show di Renato Brunetta. L’auditorium del Consiglio regionale era pieno e l’esponente berlusconiano ne ha approfittato per attaccare Renzi ricostruendo gli ultimi anni di governo del Pd. “Grazie Matteo Renzi perché hai ...

Basket - MetExtra Reggio Calabria e Bertram Tortona - domani si gioca? : Il Comune di Reggio Calabria, nella persona del Delegato allo Sport Giovanni Latella, immediatamente intervenuto sul posto si impegnerà a risolvere l'inconveniente nel minor tempo possibile al fine ...

Una candidatura per la Boschi a Reggio Calabria : è polemica nel Pd. Ma candidati "fuori sede" ce ne sono altri : eccoli : Sollevano sempre polemiche i "paracadutamenti" nelle liste elettorali. La questione è " come riporta Il Dispaccio " "che i territori fanno scudo sui nomi scelti da Roma da candidare nelle varie ...

Giallo a Reggio Calabria : corpo carbonizzato trovato sotto un'auto : Reggio Calabria, 13 gennaio 2018 - Giallo a Reggio Calabria, dove sotto un'auto è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo, di cui ancora non si conosce l'identità. Potrebbe trattarsi, secondo ...

Ad Arghillà di Reggio Calabria sessantenne ucciso - corpo dato alle fiamme : Barbaro delitto scoperto in Piazzetta Modenelle ad Arghillà di Reggio Calabria. La Polizia ha trovato un corpo carbonizzato sotto una Peugeot 206 incendiata. La prima ipotesi degli investigatori è che il cadavere sia del proprietario dell’auto, un incensurato di 69 anni.…Continua a leggere →

Reggio : 13 gennaio Convention "Forza Italia al Governo : Calabria Protagonista" : Forza Italia sarà interprete di una forte leadership rispetto al rilancio economico, sociale e culturale del Paese, con la Calabria vera protagonista nell'agenda politica.

A Reggio Calabria la presentazione dei corsi sperimentali nazionali del nuovo indirizzo "Liceo Matematico e delle Scienze" : L'impiego della robotica educativa nella scuola favorisce la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e studio ...