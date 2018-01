Ragusa | operazione antidroga | 7 in carcere e 2 ai domiciliari

Ragusa - operazione Capolinea : 9 arresti per droga : E' in corso da stamattina a Ragusa un' operazione antiti droga dei carabinieri denominata Capolinea . Nove misure cautelari.

Ragusa - operazione Gost Farms : fatture false per 10 milioni : operazione Ghost Farms della Guardia di Finanza di Ragusa: scoperte fatture false per 10 milioni di euro e sequestro beni per oltre 3 milioni di euro.