Quella sera in cui Netflix ha provato a farci vivere come in Black Mirror | a Milano

Strage Ustica - ex militare della Us Navy : "Quella sera abbattuti due Mig libici" : Secondo la ricostruzione di Brian Sandlin, che 37 anni fa si trovava sulla portaerei Saratoga a pattugliare il Mediterraneo, ci fu un combattimento aereo. Torna l'ipotesi dell'aereo colpito per errore

Gf Vip - Giulia De Lellis svela un retroscena sulla finale : Quella sera hanno chiuso le mie fanpage : Passate quasi due settimane dalla finale del Gf Vip, Giulia De Lellis ha avuto il tempo e la possibilità di metabolizzare Quella che è stata la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia.Intervistata da fanpage, la fidanzata di Andrea Damante ha espresso anche qualche perplessità in merito alla sua mancata vittoria. "La mancata vittoria al Gf non credo sia dipesa dalle bimbe, ma da altre situazioni in merito alle quali non ...

Fabrizio Frizzi torna a L'eredità : venerdì 15 dicembre in coppia con Carlo Conti e da sabato 16 da solo - Quella sera ospite a Telethon : "Tornerò a condurre L'eredità il 15 dicembre, prima insieme a Carlo Conti, poi Continuerò da solo". Era stato lo stesso Fabrizio Frizzi a confermarlo durante la puntata del 6 dicembre de La prova del cuoco, quando, accompagnato dallo stesso Conti, era entrato a sorpesa nello studio della trasmissione di Antonella Clerici per fare gli auguri di compleanno alla conduttrice, che alla notizia del ritorno in video di Frizzi dopo il malore ...

Bossari e la voglia di morire : Quella sera stavo bevendo e cercavo il fine vita : Daniele Bossari ha confessato nel corso della sua rinascita al Gf Vip di aver avuto problemi di alcolismo e depressione.Ora, quei momenti terribili della sua vita sono soltanto un brutto ricordo e con coraggio può raccontarli. Intervistato dal settimanale Chi, infatti, Daniele Bossari ha parlato con precisione del periodo in cui arrivò addirittura a desiderare che tutte le luci intorno a lui si spegnessero per poter trovare rifugio nella ...

“Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto” : l’indiscrezione sulle nozze più social del 2018. E lui : “Quella proposta era un semiricatto” : Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia, tra la fine di agosto e i primi di settembre del 2018. A dare quest’indiscrezione sul matrimonio più social e atteso del momento è il Giornale di Sicilia, che ha smentito le voci secondo cui le nozze si sarebbero celebrate a Cremona, città natale di Chiara. La location prescelta sembra essere Palazzo Ducezio, a due passi dalla Basilica Cattedrale, nel cuore del barocco siciliano. E ...

È una notte unica Quella di stasera (almeno per il 2017) : E' la notte della Superluna, l'unica visibile del 2017. E' una Luna piena che appare nel cielo circa il 7% più grande e il 16% più brillante perché si trova nel punto della sua orbita ellittica più vicino alla Terra (perigeo). Questo è accaduto altre quattro volte nel corso dell'anno, ma si trattava di Lune nuove ed era perciò impossibile vederle.Nuvole e pioggia permettendo, lo spettacolo è ...

Caso Denis Bergamini - l’audio della testimonianza inedita : “Quella sera c’ero anch’io” : Caso Denis Bergamini, l’audio della testimonianza inedita: “Quella sera c’ero anch’io” L’audio della testimonianza di un uomo che era alla guida dietro il camion che si imbatté nel corpo di Denis Bergamini, la sera della sua morte, è stato mandato in onda da Chi l’ha visto?. Secondo l’uomo, sulla scena accanto alla Internò, c’erano altri […] L'articolo Caso Denis Bergamini, l’audio della testimonianza inedita: ...

Quella sera che mi ritrovai a cena con Vittorio Sgarbi (e non mangiai) : Capita nella vita di finire in trappola, la vita stessa in fondo è una meravigliosa trappola tra l’assoluto e la contingenza. Un mio carissimo amico, al quale voglio bene, un pomeriggio di parecchi anni fa mi disse: “Stasera vieni a cena con noi in un ristorante vicino a Pisa, ci sarà anche Vittorio Sgarbi, è una cena in onore di un pittore locale”. Cercai in tutti i modi di rifiutare l’invito, già immaginavo le ...

Brigitte Nielsen difende Sylvester Stallone dalle accsue di molestie : 'Non è vero niente - Quella sera lui era con me' : Brigitte Nielsen scende in campo a sostegno di Sylvester Stallone. La celebre modella e attrice danese, moglie della star di Rocky dal 1985 al 1987, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare in ...