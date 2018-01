Quei reperti distrutti che possono cambiare le sentenze dei giudici

: #Renzi #Roma facciamo i cassetti interrati! In effetti, che ci vuole? Roma ha un terreno così sgretoloso con tutti… - aculnaig : #Renzi #Roma facciamo i cassetti interrati! In effetti, che ci vuole? Roma ha un terreno così sgretoloso con tutti… - EmanuKant : RT @lucabattanta: @doloresgalli Sono cultura preislamica per gli aderenti ed i simpatizzanti del partito dei fratelli musulmani che fomenta… - salima96arb : RT @lucabattanta: @doloresgalli Sono cultura preislamica per gli aderenti ed i simpatizzanti del partito dei fratelli musulmani che fomenta… - Rightwing1970 : RT @lucabattanta: @doloresgalli Sono cultura preislamica per gli aderenti ed i simpatizzanti del partito dei fratelli musulmani che fomenta… - salima96arb : RT @lucabattanta: Sono cultura preislamica per gli aderenti ed i simpatizzanti del partito dei fratelli musulmani che fomentarono le rivolt… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 16 gennaio 2018) Quando un pelo o un capello puòuna sentenza. Come ricostruisce il Corriere, da qualche anno si è aperto un dibattito sulla norma - prevista dalla legge - di distruggere ie i vetrini analizzati dai periti dopo una sentenza passata in giudicato.Proprio oggi, infatti, la Corte d'Appello di Brescia darà il via agli esami sunon presi in considerazione dopo la strage di Erba e che potrebberoclamorosamente la sentenza su Olindo Romano e Rosa Bazzi. Gli accertamenti saranno effettuati su "alcune formazioni pilifere, un'impronta palmare su un muro, un accendino, una tenda e un mazzo di chiavi mai analizzati", come spiega il legale della coppia, Fabio Schembri. Ma - spiega ancora il quotidiano di via Solferino - ormai le tecniche di analisi "si evolvono velocemente", al punto che cheessere trovate delle ...