Quarta puntata di Romanzo Famigliare del 16 gennaio | anticipazioni e promo | Micol ritrova

Voyager – Quarta puntata del 15 gennaio 2018 – Gli argomenti. : Questa sera, in prima serata su Raidue, va in onda la Quarta puntata di Voyager – Ai confini della conoscenza” di Roberto Giacobbo come sempre densa di contenuti. Voyager | puntata del 15 gennaio 2018 Roberto Giacobbo “viaggerà” all’interno dell’inaspettata vita segreta delle piante. Come è possibile che le piante parlino, giochino e provino emozioni? Quanto […] L'articolo Voyager – Quarta puntata del 15 ...

Romanzo Famigliare Quarta puntata : anticipazioni 16 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare torna con la quarta puntata su Rai 1 martedì 16 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le ...

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3/ Anticipazioni Quarta puntata : chi vincerà? Compleanno per Katia Follesa (12 gennaio) : JUNIOR BAKE Off ITALIA 3, Anticipazioni: chi avrà la meglio? Ospite sotto il mitico tendone il piccolo Giorgino insieme agli amichetti, due prove e due eliminazioni.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 20:50:00 GMT)

Voyager – Ai confini della conoscenza : nella prossima puntata l’orto del futuro e lo speciale su Jack lo SQuartatore : nella puntata di Voyager – Ai confini della conoscenza, in onda lunedì 15 gennaio alle 21.20 su Rai2 Roberto Giacobbo “viaggerà” all’interno dell’inaspettata vita segreta delle piante. Come è possibile che le piante parlino, giochino e provino emozioni? Quanto siamo interconnessi con questo mondo? E come sarà l’orto del futuro? Voyager è andato nel New Jersey per raccontare il più grande orto idroponico al mondo, costato ...

MASTERCHEF ITALIA 7/ Pagelle ed eliminati Quarta puntata : Antonino Cannavacciuolo ringrazia i fan - foto : MASTERCHEF ITALIA 7, Pagelle della quarta puntata 11 gennaio 2018, nella quale i concorrenti eliminati sono stati Eri e Jose. Rientrati in gara Matteo e Michele(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:18:00 GMT)

Masterchef Italia 7 Quarta puntata : eliminati Eri e Jose - ripescati Matteo e Michele : L'Invention Test fa fuori Eri, mentre Jose va nel pallone e perde al Pressure Test. ripescati dai provini Matteo e Michele.

MasterChef Italia 7 : eliminati e riassunto Quarta puntata 11 gennaio 2018 : La quarta puntata di MasterChef Italia 7 è andata in onda giovedì 11 gennaio 2018 su Sky Uno. La gara è continuata con un grosso colpo di scena, ossia l’ingresso di due nuovi concorrenti. Ecco tutti quello che è successo con il riassunto della puntata e chi sono gli eliminati. SCOPRI TUTTO SU #MasterChef7 MasterChef Italia 7 riassunto quarta puntata: nuovi concorrenti Nel primo episodio della serata abbiamo visto i ...

Masterchef - top e flop della Quarta puntata : fuori Eri e Jose : Dopo le eliminazioni tutte al femminile della prima puntata, in questa seconda - con l'uscita di Eri e Jose - si assiste a un 50 e 50. Per due concorrenti che se ne vanno, però, ce ne sono altri due ...

Romanzo famigliare - terza e Quarta puntata : Emma tra le braccia di Giorgio! : Nella terza e quarta puntata della nuova fiction Rai con protagonisti Vittoria Puccini, Giancarlo Giannini e Guido Caprini vedremo Emma, in crisi con Agostino, avvicinarsi sempre di più a Giorgio. La nuova fiction Rai Romanzo famigliare è giunta già al suo terzo appuntamento, previsto per lunedì 15 gennaio. Grazie agli ottimi ascolti ottenuti con le prime due puntate, la mini-serie è già considerata il primissimo successo Rai del 2018. Al ...