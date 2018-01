Quando la vita finisce appesa in cella : Due morti in poche ore, due detenuti che si tolgono la vita, due drammi che richiamano l'attenzione sul silenzio delle celle rotto solo Quando a fare rumore sono i numeri della morte. Le carceri coinvolte a distanza di due giorni sono quello di Uta e della Casa Circondariale di Civitavecchia: a togliersi la vita nel carcere sardo è stato un uomo di 42 anni, di origine algerina, deceduto nella notte tra sabato e domenica; su di lui non trapelano ...

Ultime contratti statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 710 - Quando e per chi : Arriveranno presto novità sul rinnovo dei contratti statali e della scuola in merito agli aumenti degli stipendi e agli arretrati maturati negli anni 2016 e 2017 per le mancate trattative. Secondo quanto riporta nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, i dipendenti statali e i docenti avranno quella che potrebbe essere definita come la "Carta elettorale", il rimborso dei mancati aumenti degli stipendi poco prima di andare a votare il 4 marzo ...

Dopo le festività arriva il giorno più triste dell’anno - ecco Quando sarà : Dopo le festività, le spese folli natalizie, i buoni propositi del nuovo anno che iniziano a perdere incisività, arriva il giorno più triste dell’anno: lunedì 15 gennaio sarà il “Blue Monday“. Nel Regno Unito la “ricorrenza” viene presa molto sul serio, tanto che è stato calcolato che in questa giornata aumenta il numero di assenze dal lavoro. Cos’è il Blue Monday A calcolare la data “critica” è ...

Educazione - come cambia l’emotività di un bambino Quando viene sgridato dal proprio genitore : Il concetto di Educazione nel linguaggio quotidiano tende ad esprimere il comportamento di un individuo nei confronti di altri, che in genere viene distinto in buona Educazione (rispetto delle regole sociali, buon comportamento) o cattiva Educazione (assenza di rispetto per le regole sociali, cattivo comportamento). Le regole di buona condotta per un genitore nei confronti del proprio figlio è un fondata su delle istruzioni del tutto personali, ...

Programmi Tv Mediaset 2018 : Quando iniziano e novità : Ecco quando iniziano e cosa vedremo in televisione prossimamente. Fra i Programmi tv Mediaset per il 2018 ci sono tanti graditi ritorni e qualche piccola novità. Intanto è bene, però, chiarire, quando torneranno ad andare in onda le trasmissioni più amate. Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Uomini e Donne, Domenica Live, Amici 17 e Verissimo hanno ormai terminato la lunga pausa per le vacanze natalizie e presto torneranno a far compagnia ai ...

MARCO LIORNI È MALATO/ Francesca Fialdini da sola a La Vita in Diretta : “Guarisci presto”. Quando torna in tv? : MARCO LIORNI assente a La Vita in Diretta, oggi martedì 2 gennaio, prima puntata del 2018: per Fracesca Fialdini si tratta della prima conduzione solitaria, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 18:54:00 GMT)

Cosa fare Quando scatta il salvavita : Cosa fare quando scatta il salvavita? Riattaccare subito la corrente è una buona idea? Quali sono le cause per cui …

L'ultimo concerto dopo 64 anni di attività del coro Andolla : "Meglio lasciare Quando ti applaudono" : dopo 64 anni di attività ultimo concerto del coro Andolla di Villadossola: nella chiesa di San Bartolomeo (riscaldata per l'occasione) oggi 1° gennaio alle 21 ci sarà l'abbraccio a una formazione ...

Saldi 2018/ Quando cominciano? Calendario - date invernali e consigli per evitare truffe (ultime notizie) : Saldi 2018, Quando cominciano? Calendario, date e consigli per evitare truffe. Le ultime notizie di oggi, 26 dicembre 2017, sulla nuova sessione di shopping a prezzi scontati(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 11:13:00 GMT)

'Ha ragione Gabbana basta etichette 'gay'. Detesto Quando mi dicono "suo marito". Simone è un compagno di vita' : La farmacia, il luogo più bello d'incontro tra arte e scienza, non ce la davano per filmare, ma una volta arrivato lì, noto un velo tenuto da tre angeli, "il velo di Napoli", mi dice il direttore ...

"Ha ragione Gabbana basta etichette 'gay'. Detesto Quando mi dicono “suo marito”. Simone è un compagno di vita" : Un velo, la sua magia e il suo mistero. Che sia di stoffa, di gesso, di marmo o d'oro poco importa, perché ciò che conta è sempre il suo fine che non è quello di occultare, ma, appunto, di svelare. È partito da qui il regista turco Ferzan Ozpetek per il suo dodicesimo film, "Napoli Velata", in uscita nelle sale italiane dal 28 dicembre prossimo per Warner Bros, un ritorno in grande stile, una particolare ...

Banche - Alessandra Mussolini : 'Quando chiedete un mutuo firmate per la polizza vita e poi revocatela' : 'Quando chiedete un mutuo vi fanno firmare obbligatoriamente una polizza vita '. Alessandra Mussolini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7 , avverte i telespettatori: 'firmatela ...

Patate - il trucco che vi può salvare la vita : attenti - Quando non dovete mai mangiarle : Una delle caratteristiche delle patata è indubbiamente la loro versatilità in cucina, oltre alla capacità di conservazione per medi periodi. Sulla stima dei tempi però non bisognerebbe mai esagerare, visto che di giorno in giorno il tubero aumenta la concentrazione di solanina, un alcaloide che, in

Quando il lavoro rende liberi. Dal carcere alla vita : «Il carcere non deve chiudersi su se stesso. Se manca un orizzonte aperto sei su un’isola, com’era un tempo a Pianosa, all’Asinara». Luigi Pagano, che a Pianosa e all’Asinara ci è stato da vice direttore, comincia da qui. Da quelle fortezze impenetrabili, sbarrate al mondo esterno, esattamente il contrario di quello che lui vorrebbe vedere e per cui lavora da una vita. Dopo un periodo romano (era vice capo dipartimento ...