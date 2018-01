Putin è il politico più popolare sulla tv lettone

Nord Corea - Putin elogia Kim : "È un politico competente e già maturo" - : Il presidente russo, in un incontro con i media, ha parlato del leader Nord Corea no. Ha "raggiunto il suo obiettivo strategico", ha detto, aggiungendo poi: "La denuclearizzazione della penisola Corea na ...

Putin si congratula con Assad per i "successi contro il terrorismo". Lui si dice pronto a dialogare su progetto politico : Nel suo incontro di ieri sera a Sochi con il presidente russo Vladimir Putin, il presidente siriano Bashar al Assad si è detto "pronto al dialogo con tutti coloro che sostengono veramente l'inizio di un processo politico" che possa mettere fine alla crisi in Siria. Assad, che si è detto "molto lieto" dell'incontro con Putin "due anni e poche settimane dopo il lancio delle operazioni russe" in Siria, ha anche auspicato di avere ...