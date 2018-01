PS4Rilasciato PS4 pup unpacker v1 0

: RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 - GAMESANDCON : [PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 -

(Di martedì 16 gennaio 2018) La scena PS4 è in continuo fermento.Dopo il rilascio del kernel exploit su firmware 4.05,molti tool sono usciti allo scoperto e uno di questi arriva dallo sviluppatore Thunder07 ((aka Zer0xFF su Twitter) che ha rilasciato la prima versione di PS4 pup.PS4 pupè un’utilità per decomprimere i BLOB di aggiornamento PS4 precedentemente decrittografati con pup_decrypt basato su idc / ps4-pup_unpack riscritto con C ++ e gira su Linux / OSX / Win32.Forse per l’utente finale può servire poco o nulla,ma per gli sviluppatori è un tool molto utile per modificare i file PUP. Nota Questa utility non decomprimerà il contenuto dei filesystem nidificati. Le immagini del filesystem negli aggiornamenti sono immagini FAT32, exFAT, ecc. E possono essere montate o decompresse con altri strumenti. Build Questa app contiene dipendenze da mateidavid / zstr come sottomodulo, ...