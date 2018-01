PS4Rilasciato PS4 Macro in versione 0 5 2

: [PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 - GAMESANDCON : [PS4]Rilasciato PS4 Macro in versione 0.5.2 -

(Di martedì 16 gennaio 2018) Lo sviluppatore komefai conosciuto per il tool PS4 Remote Play Interceptor ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell’applicazione PS4in0.5.2.Con l’utilizzo del tool PS4 Remote Play Interceptor,PS4permette di automatizzare il processo dei pulsanti del controller con unapreregistrata in qualsiasi gioco PS4 attraverso l’utilizzo di PS4 Remote Play. GUIDA Attenzione:È necessario disporre di un controller DualShock 4 collegato via USB tramite PS4 Remote Play in esecuzione. Per registrare, fai clic sul pulsante di registrazione (Ctrl + R) premendo play per avviare i controlli di registrazione. Per interrompere la registrazione, fare clic sul pulsante di registrazione (Ctrl + R) per disarmare. Lariproduce i controlli in un ciclo. GUIDA IN INGLESE ANTEPRIMA CHANGELOG v0.5.2 Aggiunto lo strumentoCompressor (Tools->...