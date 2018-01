Probabili Formazioni Chelsea-Norwich City | FA Cup 17-01-2018

Serie A - Probabili Formazioni Inter-Roma : dubbio De Rossi - Spalletti coi titolari : Sosta invernale ormai alla spalle e Serie A subito pronta a riprendersi la scena: big match della 21giornata sarà quello che si disputerà domenica sera a San Siro, quando si affronteranno Inter e Roma.

Probabili Formazioni West Ham United-Shrewsbury Town - FA Cup 16-01-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Shrewsbury Town, Replay del Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: Hart e Ogbonna dal 1′. Il West Ham vuole accedere al quarto turno di FA Cup, lo Shrewsbury Town, invece, vuole stupire ancora dopo aver messo in serie difficoltà i londinesi nella prima gara terminata sullo 0-0. Gli Hammers di David Moyes sono reduci dal 4-1 rifilato all’Huddersfield Town nell’ultimo turno di ...

Probabili Formazioni Leicester City-Fleetwood Town - FA Cup 16-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester City-Fleetwood Town, Replay del Terzo turno di FA Cup 2017/2018, ore 20.45: torna Slimani dal 1′? Dopo il pareggio per 0-0 in casa del Chelsea, il Leicester affronta il Fleetwood Town nel replay del terzo turno di FA Cup. Gli ospiti, allenati da Uwe Rösler sono una formazione che milita nella League One e reduci dalla vittoria in casa del Southend United. Attualmente occupano l’undicesima ...

Diretta / Nantes Psg info streaming video e tv : quote - orario e Probabili formazioni. Lo schiacciasassi : Diretta Nantes Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Ligue 1, il campionato francese(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:00:00 GMT)

Probabili Formazioni Manchester United-Stoke City - Premier League 15-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Stoke City, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Torna Lindelof dal 1′ nello United, Stoke con molti dubbi. E’ l’ultima gara della 23^giornata di Premier League quella tra Manchester United e Stoke City che si disputerà a Old Trafford. Padroni di casa che vengono dalla vittoria in FA Cup, ma da un momento in campionato tutt’altro che brillante, e vorranno cercare di ...

Diretta / Liverpool Manchester City streaming video e tv : quote - orario e Probabili formazioni. Così l'andata : Diretta Liverpool Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Anfield Road, grande spettacolo di Premier League(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:53:00 GMT)

COSENZA TRAPANI / Streaming video e diretta tv : quote - orario e Probabili formazioni. Arbitra Robilotta : diretta COSENZA TRAPANI: info Streaming video e tv del match di Coppa Italia. Granata favoriti alla vittoria corsara al San Vito secondo il pronostico.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Nantes Psg/ Info streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Nantes Psg, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata della Ligue 1, il campionato francese(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 09:27:00 GMT)

Liverpool Manchester City/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta liverpool Manchester City: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Anfield Road, grande spettacolo di Premier League(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Probabili Formazioni Estoril Praia – Porto Primeira Liga 15-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Estoril Praia–Porto 18^ giornata Primeira Liga, 15 gennaio ore 22.00. Kyriakou confermato in difesa per l’Estoril, nonostante l’autogol contro il Feirense, mentre Brahimi e Marega del Porto sono in forse per domani, ma dovrebbero comunque riuscire ad esserci. Domani è il turno di Estoril Praia – Porto, match dal sapore particolare visto che si affronteranno l’ultima della classe da una parte e la prima ...

Cosenza Trapani/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario - quote e risultato live : diretta Cosenza Trapani: info Streaming video e tv del match di Coppa Italia. Granata favoriti alla vittoria corsara al San Vito secondo il pronostico.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Lecce Matera/ Streaming video e diretta Sportube.tv : Probabili Formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Lecce Matera, Streaming video Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 05:00:00 GMT)

Diretta/ Verona Milan Primavera streaming video Rai.tv : precedenti e orario - quote e Probabili formazioni : Diretta Verona Milan Primavera: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Due squadre in calo si affrontano nell'ultima giornata di andata del campionato(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:26:00 GMT)

Inter Bologna Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - risultato live. Primo titolo : diretta Inter Bologna Primavera: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dopo la vittoria in Supercoppa i nerazzurri si tuffano nuovamente nel campionato(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:20:00 GMT)