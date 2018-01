Inflazione - Istat : Prezzi dicembre +0 - 9% su anno - nel 2017 +1 - 2% : A dicembre l'Inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'Istat confermando le ...

Prezzi - nel 2017 sono cresciuti dell'1 - 2%. L'inflazione colpisce di più le famiglie "povere" : MILANO - L'Istat conferma il ritorno delL'inflazione in Italia, nel corso del 2017: l'anno scorso i Prezzi sono saliti in media dell'1,2% dopo il -0,1% che si era registrato nel 2016. Resta un dato ...

Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo : date e Prezzi dei biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in tour nel 2018 nei club italiani. La band capitanata da Francesco Sarcina torna sui palchi italiani per una nuova tournée, dopo l'annuncio del ritorno sulle scene musicali con l'esibizione allo scorso concerto di Radio Italia Live. Le Vibrazioni saranno in tour per presentare dal vivo al pubblico italiano il nuovo album V, che sarà anticipato dal brano Così Sbagliato, in corsa alla sessantottesima edizione del Festival di ...

LCD Soundsystem in Italia nel 2018 - un’unica data a Ferrara dopo 8 anni di assenza : info e Prezzi dei biglietti in prevendita : Un concerto degli LCD Soundsystem in Italia nel 2018! Il gruppo di esibirà in un'unica data a Ferrara il prossimo 13 giugno 2018, dopo otto anni di assenza dal bel Paese. Quello a Ferrara, infatti, sarà l'unico concerto Italiano della band americana fondata da James Murphy. La band indie statunitense è il primo nome annunciato per rassegna di Ferrara Sotto Le Stelle, in programma quest'estate per la ventitreesima edizione. Gli LCD Soundsystem ...

Nel 2018 aumentano sensibilmente i Prezzi delle sigarette elettroniche : (Immagine: pixabay) Da gennaio i liquidi per ricaricare le sigarette elettroniche passano sotto il controllo al Monopolio di stato che ha imposto una tassa fissa di 0,37344 euro più Iva per ogni millilitro; vale a dire circa 5 euro ogni flacone da 10 millilitri di liquido da vaporizzare con o senza nicotina. La decisione era stata presa a dicembre dello scorso anno, quando la Quinta Commissione della Camera dei deputati, aveva approvato un ...

I Prezzi tornano a crescere - +1 - 2% nel 2017. Così l'Italia archivia la deflazione : I prezzi tornano a salire e con la fine del 2017 l'Italia si lascia definitivamente alle spalle la deflazione. I prezzi per i consumatori sono aumentati dell'1,2% durante l'anno appena trascorso. Ma per l'economia del Paese i dati dell'Istat rappresentano una buona notizia. Anche se, naturalmente, non vale la stessa cosa per i consumatori. Le associazioni, infatti, parlano di "stangata" e denunciano per ...

Anelli Pandora 2018 : Prezzi e misure - modelli scontati su Amazon a cuori - foglie e fiocco di neve : Pandora è attualmente il terzo produttore di gioielleria al mondo. L’azienda danese fondata nel 1982 (Copenaghen), è conosciuta da tutti per i suoi prodotti: bracciali, orecchini, charm, pendenti, collane e Anelli. Proprio gli Anelli, ma come del resto tutta la collezione Pandora 2017/2018 possono essere acquistabili non solo sul sito ufficiale Pandora o nei negozi reali abilitati, ma anche su Amazon (come tra l’altro fanno già diversi ...

Il mattone non tira più - Prezzi in picchiata anche nel 2017 : -4% : prezzi delle case ancora giù. Nel corso del 2017 il costo di una casa di seconda mano è diminuito di un ulteriore 4%, per un valore medio di 1.819 euro al metro quadro,

Casa - calo Prezzi del 4% nel 2017 : 12.30 Nel corso del 2017 i prezzi delle case di seconda mano in Italia segnano un decremento del 4%, per un valore medio di 1.819 euro al metro quadro, secondo l'ufficio studi di Idealista. Nel corso dell'anno si sono registrate svalutazioni in tutte le regioni ad eccezione del Trentino Alto Adige (0,7%). Tra i grandi mercati, Roma (-4,3%), Napoli e Milano (-3,8%) hanno segnato prezzi in calo.In controtendenza Bologna(5,1%) e Firenze (1%).Il ...

Arriva la stangata - nel 2018 i rincari di Prezzi e tariffe costeranno 952 euro a famiglia : Roma - Dalle bollette della luce ai pedaggi autostradali. Passando per assicurazioni, servizi bancari, prodotti per la casa e spese scolastiche. Con il nuovo anno Arriva anche la consueta stangata di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. "Mentre, secondo le ultime stime Istat, cresce il rischio povertà o esclusione sociale - sottolinea in una nota Elio Lannutti di Adusbef - con la popolazione ...

Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un’unica data a Milano : info Prezzi e biglietti in prevendita su Ticketone : Justice in Italia nel 2018 con gli MGMT per un unico concerto in programma a Milano. La band francese sarà in Italia il prossimo 17 luglio 2018 per quello che sarà un concerto evento all'Ippodromo Snai di San Siro a Milano. Per la prima volta, il duo composto da Xavier de Rosnay e Gaspard Augé si esibirà insieme con un altro duo statunitense della musica elettronica del momento: gli MGMT. In occasione del Milano Summer Festival 2018, i ...