Presentata la mappa con i Paesi più e meno religiosi del mondo

Overwatch : ecco la nuova mappa Presentata - Blizzard World : Overwatch avrà una nuova mappa, chiamata BlizzardWorld, riporta Polygon.La nuova mappa includerà le attrazioni di un parco a tema basato sui contenuti Blizzard come Heroes of the Storm e StarCraft. Jeff Kaplan ha presentato la mappa ibrida in occasione del BlizzCon 2017, e ad accompagnare l'annuncio c'è stato anche un trailer cinematic piuttosto divertente, nel quale vengono mostrati alcuni eroi di Overwatch guardare uno spot pubblicitario del ...