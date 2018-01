Politiche 2018 Come sono i collegi per Camera e Senato in Sicilia

Politiche 2018 - i parlamentari che non si ricandidano Video : Le motivazioni sono diverse e per alcuni è semplicemente la fine di un lungo ciclo. Ad ogni modo alle prossime elezioni [Video]verranno a mancare, politicamente parlando, alcuni volti storici dell'ultimo ventennio del parlamento italiano. Ad iniziare da Rosy Bindi, eletta per la prima volta a Montecitorio nel 1994 con il Partito Popolare ed attuale deputata del PD. Ventiquattro anni e sei legislature dopo, la parlamentare toscana ha deciso di ...

Elezioni Politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni - i candidati alle elezioni Politiche 2018 : alle elezioni politiche 2018 di domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne per eleggere...

Padoan : 'Crescita 2018 accelera se condizioni Politiche. M5S incompetenti - pericolo per stabilità' : "Il 2018 l'Italia continuerà con una crescita più elevata di quella del 2017 perchè ha preso un suo abbrivio strutturale, le imprese stanno investendo, il debito si è stabilizzato e inizierà a ...

Beppe Grillo - addio M5s/ Elezioni Politiche 2018 : Alessandro Di Battista il possibile “erede” : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:31:00 GMT)

Elezioni Politiche 2018 - le domande sulla scienza : Per stimolare il dibattito su temi di scienza in campagna elettorale, come già avvenuto per le Elezioni politiche del 2013, il gruppo Dibattito scienza - nato da un gruppo Facebook con lo stesso nome ...

BEPPE GRILLO - ADDIO M5S/ Elezioni Politiche 2018 : salterà anche il raduno di Pescara con 4mila iscritti : BEPPE GRILLO, ADDIO M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:55:00 GMT)

Matteo Salvini a Quinta Colonna/ Elezioni Politiche 2018 : stipendio minimo e Ius Soli : Matteo Salvini a Quinta Colonna, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni Politiche 2018 : niente campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Silvio Berlusconi a Porta a Porta/ Elezioni Politiche 2018 - flat tax "arriverà a meno del 20%" : Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:46:00 GMT)

Sondaggi elezioni Politiche 2018 : crollo Partito democratico - sale la Lega Video : Il 2018 è iniziato con una forte campagna elettorale da parte di tutti i partiti che concorreranno alle prossime elezioni politiche del 2018 [Video] che si terranno a marzo. Ma quali sono gli ultimi Sondaggi sulle elezioni, e quale scenario di Governo si profila dopo le urne? Proviamo a fare chiarezza dando un'occhiata agli ultimi dati resi noti dalla casa di Sondaggi EMG, che ha intervistato un campione di elettori il sette gennaio scorso. Il ...

SILVIO BERLUSCONI A PORTA A PORTA/ Elezioni Politiche 2018 - apertura a larghe intese? La smentita : SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:37:00 GMT)

MATTEO SALVINI A QUINTA COLONNA/ Elezioni Politiche 2018 : Legge Fornero - distanza da Berlusconi : MATTEO SALVINI a QUINTA COLONNA, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:16:00 GMT)

Sondaggi elezioni Politiche 2018 : ecco gli ultimi dati e chi è in testa Video : Le #elezioni politiche 2018 sono ormai dietro l'angolo: nei giorni scorsi è stato annunciato che gli Italiani torneranno di nuovo al voto il prossimo 4 marzo per decidere la nuova classe politica che prendera' in mano le redini del nostro Paese. ecco, allora, che in queste ore si è in piena campagna elettorale e tutti i candidati alle prossime elezioni politiche sono impegnatissimi con le ospitate in televisione per esporre i loro programmi e ...