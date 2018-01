Perfetti sconosciuti | la prima tv sbanca sui social dopo il trionfo al cinema

Perfetti SCONOSCIUTI/ Oggi su Canale 5 : "Il 90% delle separazioni? A causa dello smartphone" (15 gennaio 2018) : PERFETTI SCONOSCIUTI, il film in onda su Canale 5 Oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Edoardo Leo, alla regia Paolo Genovese. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:30:00 GMT)

Trama - cast e personaggi di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese - in onda stasera su Canale 5 : Canale 5 trasmetterà nella serata di questo lunedì 15 gennaio Perfetti Sconosciuti, film del 2016 diretto da Paolo Genovese: dopo il successo della fiction Immaturi - La serie, che ha debuttato venerdì 12 gennaio e ha già appassionato oltre quattro milioni di spettatori, la rete sta dedicando altro spazio alle pluripremiate e acclamate opere del regista romano. La Trama di Perfetti Sconosciuti ruota intorno a una apparentemente innocua serata ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 15 gennaio : Perfetti sconosciuti : Siete curiosi di sapere qual è il film consigliato per questo lunedì? E' presto detto! La commedia italiana Perfetti sconosciuti, grande successo in Italia e nel mondo, nonché vincitrice di numerosi premi del cinema. Una tranquilla cena tra amici che si trasforma in un'occasione per mettere a nudo tutti gli oscuri segreti di ognuno di loro.

Programmi TV di stasera - lunedì 15 gennaio 2018. Su Canale5 Perfetti Sconosciuti : Perfetti Sconosciuti Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare – Terza Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre la Fondazione diventa sempre più importante nella vita di Emma, la crisi con Agostino si acutizza. Emma si avvicina sempre di più a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, ...

Perfetti sconosciuti - film stasera in tv su Canale 5 : trama e curiosità : Perfetti Sconosciuti è il film stasera in tv lunedì 15 gennaio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Per la regia di Paolo Genovese, sono protagonisti Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea e Anna Foglietta. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film.

Perfetti sconosciuti - il film di Paolo Genovese : trama - cast e curiosità : Dopo Immaturi e Tutta colpa di Freud, Paolo Genovese dirige una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti sconosciuti”, in onda lunedì 15 gennaio alle 21.20 su Canale 5. Perfetti sconosciuti, il trailer Perfetti sconosciuti, trama Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta ...

