Per gli acquisti online stanno per cambiare le regole sull' utilizzo dei dati

Gli italiani amano la palestra - ma solo il 37 Per cento allena il proprio cervello : Gli italiani amano tenersi in forma. Più del 60 per cento della popolazione dedica parte del proprio tempo all'attività fisica. Faticare e sudare in palestra, sostanzialmente, non ci spaventa. Pochi ...

Gli sPermatozoi “fiutano” l’ovocita : molecole olfattive dello sPermatozoo fondamentali Per la fecondazione : Ricercatori e medici dell’Università Cattolica, sede di Roma e della Fondazione Policlinico A. Gemelli hanno scoperto che gli spermatozoi sono capaci di “odorare” poiché possiedono numerosi recettori olfattori simili a quelli contenuti nella mucosa olfattiva del naso che servono a riconoscere e distinguere gli odori. Presenti sulla superficie dello spermatozoo, questi recettori svolgono un importante ruolo sia nella maturazione, sia ...

Agenzia matrimoniale al Giglio - sul palco spettacolo solidale Per la Cri : ... Porcari e Ponte a Moriano, il bonus previsto per gli spettacoli con il maggior numero di spettatori. Un riconoscimento questo che premia l'impegno della compagnia che da sempre mette nel ricercare e ...

Vaccini - Di Battista a presidio Per figlio : 'Scene da terzo mondo' : E' una situazione da terzo mondo, sconvolgente e la Lorenzin si permette di attaccare i 5 Stelle, questi hanno sventrato la sanità, hanno reso molto difficili le vaccinazioni pediatriche", attacca Di ...

Trasporto scolastico : oltre un milione e centomila euro all'Umbria Per gli studenti disabili delle scuole superiori : (UNWEB) Perugia- Un milione e centoseimila euro: è questo il fondo a disposizione dell'Umbria per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli ...

Campidoglio - firmato protocollo intesa con Ericsson Per sPerimentazioni sul 5G : Ericsson, leader mondiale nella fornitura di tecnologie e servizi per le telecomunicazioni, entra a far parte del progetto #Roma5G avviato a settembre dello scorso anno dall’amministrazione capitolina con la collaborazione di Fastweb con il quale la Capitale si candida a diventare una delle prime città in Europa a disporre di infrastrutture mobili di quinta […] L'articolo Campidoglio, firmato protocollo intesa con Ericsson per ...

ScoPerta choc in una villa californiana : 13 figli incatenati da padre e madre Video : incatenati ai letti in ambienti oscuri e maleodoranti. Erano tutti malnutriti, disidratati e sporchi 13 ragazzi, sette gia' adulti e sei ancora bambini, tenuti #segregati in casa dai genitori, David Allen Turpin, 56 anni, e sua moglie Louise Ann Turpion, 49 anni, in una #villa degli orrori californiana a Perris. Quando i poliziotti li hanno trovati non riuscivano a credere a quel che vedevano. Sotto ai loro occhi, un quadro di realta' che ...

Basket - Torino sceglie Recalcati : una garanzia Per i playoff : Sarà Carlo Recalcati a ricevere il testimone della Fiat Torino lasciato all'improvviso ieri pomeriggio da Luca Banchi. Dopo il fulmine a ciel sereno che ieri ha indotto Banchi a dare le dimissioni ...

L'Eredità : Paolo - architetto precario - vince la Ghigliottina : 'Userò metà del premio Per finanziare gli scavi' : Ora arriverà anche la metà dei proventi della vincita a 'L'Eredità': 'Mi aspettavo qualche critica da parte del mondo accademico e non solo, invece tutti si sono complimentati per la vittoria e per ...

Ducato eletto 'Miglior base Per i camPer dell'anno'" : ... infatti, le sue caratteristiche si sono ulteriormente affinate sino a renderlo Ducato un autentico trendsetter prodotto in oltre 10.000 varianti e venduto in più di 80 Paesi nel mondo.

Napoli - scacco matto alla babygang di Pomigliano : sette arresti - quattro sono minori. In un mese rapinate 32 Persone : Trentadue persone rapinate in un mese. Diciassette i colpi messi a segno. sette i componenti della banda: quattro sono minorenni. sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano d'Arco ...