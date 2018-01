Pastore all' Inter? Calciomercato news | Tacchinardi approva | a Spalletti serve uno come

Pastore all'Inter?/ Calciomercato news : Ausilio a cena con l’agente del Flaco : Pastore all'Inter? Calciomercato news: Ausilio a cena con l’agente del Flaco. Il direttore sportivo nerazzurro ha incontrato Marco Simonian, il procuratore dell’attaccante argentino(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:23:00 GMT)

Pastore allontana l'Inter : 'Mai parlato con Thiago Silva - io vorrei restare al Psg' : Il trequartista del Psg , Javier Pastore , è stato a lungo tempo al centro delle sirene di mercato dei parigini. Interessi di Inter e non solo nei suoi confronti, tra sondaggi e voci. El Flaco, però, ...

Mercato - Pastore all'Inter - i bookmaker rilanciano : TORINO - Per la stampa francese è chiaro che Javier Pastore vuole lasciare il PSG, approfittando del Mercato aperto a gennaio. Sarebbe questo la causa della sua assenza ai primi allenamenti del PSG, ...

PSG - Thiago Silva conferma : “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra : PSG, Thiago Silva conferma: “Pastore ha chiesto la cessione”. L’Inter alla finestra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Thiago Silva conferma – Javier Pastore è sempre più lontano dal PSG. Non sono stati casuali infatti i ritardi agli allenamenti del club parigino. L’interesse dell’Inter nei confronti ...

Calciomercato - importanti novità su Pastore : “ha chiesto la cessione” - Inter alla finestra : Il Calciomercato sta entrando nel vivo ed una delle trattative più intriganti delle ultime settimane è di certo quella legata a Pastore. Il trequartista sembrava al passo d’addio col Psg, poi ha ritrattato in parte la sua decisione, adesso invece sembra di nuovo vicino a lasciare il club dopo le dichiarazioni di Thiago Silva. Il difensore brasiliano dopo la gara di ieri contro l’Amiens ha infatti rivelato: “Credo che abbia ...

Psg - Cavani e Pastore non convocati contro l'Amiens : puniti per il rientro in ritardo dalle vacanze : Edinson Cavani e Javier Pastore non scenderanno in campo questa sera ad Amiens per i quarti di finale di Coupe de la Ligue. Il motivo ufficiale dietro la non convocazione di entrambi è una condizione ...

Pastore gela l'Inter e Spalletti : Amo il Psg - non mi muovo da qui : Il messaggio di Luciano Spalletti è arrivato dritto e chiaro alla dirigenza dell'Inter: servono rinforzi per poter concorrere con Roma e Lazio alla conquista del tanto agognato posto in Champions League. I nerazzurri, dopo 20 giornate, sono terzi a quota 42 punti ma giallorossi e biancocelesti non mollano e queste ultime 18 battaglie diranno chi tra queste tre squadre andrà in Champions o resterà fuori dalla competizione più importante e ...

Pastore 'allontana' l'Inter : amo il Psg : L'attaccante del Psg Javier Pastore, intercettato da Yahoo Sport France, spiega così la sua assenza alla ripresa degli allenamenti della squadra parigina. Pastore, che aveva aperto ad un ritorno in ...

Inter : Sabatini chiede il tesoretto da Champions - ma Pastore si allontana : L'uomo mercato è volato a Nanchino per un vertice con Suning. L'argentino: "Amo il Psg, non cambierò"

Ilenia Pastorelli / Dal Grande Fratello al successo - però confessa : "Sono scappata dalla tv" (Verissimo) : Ilenia Pastorelli ospite a Verissimo su Canale 5 e in serata a I soliti ignoti su Rai 1, per presentare il nuovo film Benedetta follia diretto ed interpretato da Carlo Verdone.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:00:00 GMT)

ILENIA PastoreLLI / Dall’11 gennaio ai botteghini con ‘Benedetta follia’ (Verissimo) : ILENIA PASTORELLI ospite a Verissimo su Canale 5 e in serata a I soliti ignoti su Rai 1, per presentare il nuovo film Benedetta follia diretto ed interpretato da Carlo Verdone.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 06:36:00 GMT)

Calciomercato Inter - Pastore sempre nel mirino : l’argentino salta gli allenamenti con il PSG : Calciomercato Inter, Pastore sempre nel mirino: l’argentino salta gli allenamenti con il PSG Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Pastore sempre NEL mirino – L’Inter scenderà in campo tra poche ore a Firenze per l’anticipo della prima giornata di ritorno. Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di vigilia, ha ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Non abbiamo 30-40 milioni per comprare Pastore o Mkitaryan' : 'Chi prendiamo? Mkhitaryan ? Pastore ? Ci vogliono 30-40 milioni per prenderli e mi hanno detto che non si possono spendere'. Lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti tornando sul tema ...

PSG - Pastore salta l’allenamento : Inter vicinissima? : PSG, Pastore salta l’allenamento: Inter vicinissima? Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG, Pastore salta L’ALLENAMENTO – Javier Pastore e il Paris Saint-Germain sono pronti a dirsi addio. Il calciatore argentino lascerà sicuramente i francesi in questa sessione di mercato per cercare più spazio, visto l’affollamento nel reparto ...