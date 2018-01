Parco Nazionale Gran Paradiso | concorso “Fotografare il Parco” | ecco i vincitori della

Nel Parco Nazionale della Sila si riproducono lo Spioncello - il Prispolone e il Calandro [GALLERY] : 1/4 Credit: Gianluca Congi ...

Ciaspolate nel Parco Nazionale più antico d'Italia : invito nel Gran Paradiso per percorsi di sport - gusto e natura : Ciaspolate sotto le stelle, weekend didattici, trekking naturalistici con fotografo. E poi merende, visite, degustazioni, per conoscere tutti gli aspetti della natura e della cultura dell'area protetta più antica d'Italia: il parco nazionale del Gran Paradiso, che ha da poco compiuto 95 anni e ha festeggiato anche i 70 anni della Fondazione del corpo di sorveglianza dei guardaparco. Quasi un secolo durante il quale l'impegno e le energie ...

Istituito il Parco Nazionale del Matese e di Portofino : “Ogni investimento fatto su parchi e aree marine protette è un regalo alle nuove generazioni” : “La Legislatura si è conclusa con un nulla di fatto in materia di riforma della legge quadro sulle aree naturali protette. Dopo tanti dibattiti e tensioni, tra le diverse aspettative di modifica della L. 394/91, la conclusione della legislatura non ha consentito l’approvazione della legge di modifica della legge che disciplina parchi e riserve naturali, e le aree marine protette del nostro Paese”: lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, ...

"L'orso guarda i turisti come cibo in scatola" : il Parco Nazionale "Artico russo" - : Inoltre tra i nostri turisti ci sono uomini di scienza che da tempo desideravano venire nell'Artico. La crociera offre loro questa opportunità. Durante il viaggio, condividiamo i nostri pensieri con ...

Parco di Portofino diventa nazionale - Caleo : grande successo Pd : Roma, 23 dic. (askanews) 'Con il sì definitivo alla legge di bilancio il Parco regionale di Portofino diventa finalmente un Parco nazionale comprendente l'area marina protetta antistante, già ...

Bruxelles : consegnata al Parco Nazionale dell’Aspromonte la Carta Europea del Turismo Sostenibile : Si è svolta il 7 dicembre a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, la Cerimonia di consegna della Carta Europea del Turismo Sostenibile al Parco Nazionale dell’Aspromonte. La certificazione, rilasciata da EUROPARC Federation, col supporto delle sezioni nazionali della federazione tra cui Federparchi-Italia, attesta l’avvenuto percorso di crescita del territorio dell’Area Protetta nell’ambito del Turismo Sostenibile. La CETS, oltre a ...

Archeologia : il Parco Nazionale della Sila e i suoi tesori sul National Geographic : Il Parco Nazionale della Sila, già nel pieno della sua candidatura a Sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO, è questo mese anche sul National Geographic. Il giornalista/fotografo, nonché Guida Ufficiale del Parco, Giuseppe Intrieri ha infatti seguito da vicino la straordinaria vicenda che ha visto la Soprintendenza ritrovare, sulle sponde del lago Cecita – uno bacino al momento artificiale, ma ricreato nello stesso sito di un paleolago – una ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : Assaggi di (Gran) Paradiso per conoscere il territorio attraverso i suoi sapori e l’ospitalità dei suoi abitanti : Far conoscere un territorio attraverso i suoi sapori e l’ospitalità calorosa dei suoi abitanti: ecco uno dei tanti scopi del Marchio di qualità Gran Paradiso, al quale hanno aderito 86 operatori locali, fra cui artigiani, ristoratori, produttori agricoli e albergatori, che hanno così sancito in maniera ufficiale il proprio impegno nell’intraprendere un percorso di qualità e sostenibilità, per garantire ai consumatori la provenienza dal ...

Legge di stabilità - il WWF : “Spunta un emendamento che cancella il Parco Nazionale del Delta del Po” : Cosa c’entra l’abrogazione della previsione del Parco Nazionale Delta del Po con la Legge di stabilità? Assolutamente nulla, eppure un emendamento firmato dai senatori Vaccari e Caleo, protagonisti della criticatissima proposta di modifica della Legge sui Parchi, prevede proprio questo rispolverando la vecchia tradizione di usare le finanziarie come veicoli per far passare di tutto, indipendentemente con il tema economico trattato. Il sospetto è ...

Piano energetico nazionale : via dal carbone nel 2025. Allo studio incentivi per svecchiare il Parco auto : Il presidente del Consiglio ha presentato a Palazzo Chigi la Strategia energetica nazionale (Sen), insieme al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Galletti: « 5 milioni di auto elettriche al 2030» ...

Piano energetico nazionale : via dal carbone nel 2025. Allo studio incentivi per svecchiare Parco auto : Il presidente del Consiglio ha presentato a Palazzo Chigi la Strategia energetica nazionale (Sen), insieme al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Per arrivare a centrare gli obiettivi della Strategia energetica nazionale - ha poi aggiunto - «le macchine elettriche previste al 2030 sono quasi 5 milioni» ...

Incendi nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia : bruciati 270 ettari su 68mila : “Dal 7 luglio al 5 ottobre del 2017 le aree percorse dal fuoco nel Parco Nazionale dell’Alta Mugia, in Puglia, sono state pari a 270 ettari, su un totale di 68mila, tra aree boscate, pascoli, e sterpaglie“: lo ha reso noto oggi a Bari dal direttore e dal vicepresidente del Parco, Fabio Modesti e Cesareo Troia. In riferimento al servizio di monitoraggio satellitare sperimentato dal Parco, hanno spiegato che nel periodo ...