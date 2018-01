Paradisi fiscali | Ue cancella 8 paesi da lista nera

Milano - Paradisi fiscali e fatture false : il tesoro nascosto delle piccole imprese : Con circa 17 miliardi di euro di ricavi non denunciati dalle imprese al fisco, anche nel 2017 Milano si è confermata al primo posto in Italia per il poco invidiabile primato in questo tipo di evasione ...

Approvata la lista nera dei Paradisi fiscali : mancano Lussemburgo - Olanda - Malta e Irlanda : di Marco Valli, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Tutto cambia per non cambiare nulla. Gli scandali LuxLeaks, Panama e Paradise Papers non hanno insegnato nulla e i Ministri delle Finanze dell'Unione europea - riuniti in sede Ecofin - hanno inserito 17 Paesi nella lista nera dei paradisi fiscali. È la montagna che partorisce il topolino. Per combattere l'elusione e l'evasione fiscale nel mondo ci vuole ben altro. La nostra proposta è ...

I 17 Paradisi fiscali secondo l’Unione Europea : L’Unione Europea dichiara guerra ai paradisi fiscali sparsi nel globo e, per la prima volta nella sua storia, presenta una Black List, una lista nera che include i paesi con una legislazione a maglie larghe, che ha consentito e consente tuttora a privati e società di nascondere i loro profitti ai regimi fiscali europei. Nell’elenco – definito secondo i seguenti tre criteri: trasparenza fiscale, tassazione equilibrata e ...

Amaro Ramazzotti/ Giallo sull'eredità - 60 milioni di euro spariti tra morti sospette e Paradisi fiscali : Amaro Ramazzotti ed il caso eredità emerso dopo le indagini compiute dall'ereditiera Gaia, dopo la morte misteriosa della madre Anna bollata come suicidio.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 18:08:00 GMT)

La battaglia persa contro i Paradisi fiscali. L'Europa impiega tre anni per fare la sua "black list" : I soliti noti. Le isole del triangolo caraibico, Trinidad e Tobago, le Grenadine, le Barbados, lo scoglio di Santa Lucia. E le isole Vergini britanniche? Antigua e le Barbados dove ci sono più uffici di avvocati e commercialisti che pescatori di aragoste? No, non ci sono nella lista nera dei Paradisi fiscali stilata (e resa nota martedì scorso) dalla Commissione europea. L'hanno fatta franca grazie all'uragano Irma che le ha ...

Paradisi fiscali - Ecofin stila la lista nera : Per i poveri mortali è un argomento di ben poco interesse, ma per i paperoni del mondo è realtà quotidiana: perché dichiarare tutti i propri redditi nel proprio paese, con tutti gli oneri fiscali che ne conseguono, quando si possono portare i propri patrimoni a molti zeri in zone ...

Paradisi fiscali - 17 paesi nella blacklist della Ue : 6 dicembre 2017 - Il Consiglio europeo ha approvato la sua prima blacklist di Paradisi fiscali , cioè quelle giurisdizioni che favoriscono l'evasione ai danni dei cittadini di tutto il mondo. nella speranza che, esponendoli alla pubblica gogna e forse anche al rischio di future sanzioni, comincino a collaborare con le autorità fiscali europee smettendo di aiutare gli evasori . 17 ...

Sono 17 i Paradisi fiscali nella lista nera dell'Europa : Destinazione paradiso. Fiscale. Dopo due anni di analisi e negoziati, i governi europei hanno finalmente disegnato la mappa dei Paesi poco (o per nulla) allineati ai criteri di trasparenza fiscale, privi di una tassazione equilibrata e sprovvisti di un'imposta sui redditi aziendali. Tre parametri fondamentali per una black list di 17 nomi di ogni latitudine e longitudine, con inserimenti e assenze abbastanza sorprendenti e con un ...

Paradisi fiscali : dalla Tunisia alle Barbados ecco la black list della Ue : Senza i Panama Paper, i Paradise Paper e senza la pressione per la giustizia fiscale sul piano internazionale, e anche senza l'estremo bisogno per gli Stati di far cassa, la Ue non avrebbe mai ...

