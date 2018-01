: RT @cjmimun: Papa: Cile; vergogna pedofilia,chiedo perdono; mai piu' - CrisGnesutta : RT @cjmimun: Papa: Cile; vergogna pedofilia,chiedo perdono; mai piu' - giuseppeINTER79 : RT @Radio1Rai: NEWS/ Papa, #Cile: vergogna pedofilia, chiedo perdono. mai più. #PapaFranciscoenChile - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: NEWS/ Papa, #Cile: vergogna pedofilia, chiedo perdono. mai più. #PapaFranciscoenChile - selvotta : PEDOFILIA nella Chiesa. "Dolore e vergogna per danni ai bambini dai Ministri della Chiesa" - Papa Francesco. Sono… - GC7513 : RT @FrancescoGrana: Papa: Non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti al danno irreparabile causato a bamb… -

"Non posso fare a meno di esprimere il dolore e lache sento davanti al danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa", ha dettoFrancesco,salutato da un applauso, nel suo intervento al Palazzo della Moneda, in Cile. "Voi avete davanti una sfida grande: continuare a lavorare perché la democrazia, sogno dei vostri padri,sia veramente luogo d'incontro per tutti",ha aggiunto,ricordando che "molti fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustistizia che ci interpellano tutti".(Di martedì 16 gennaio 2018)