Papa Francesco in Cile Santa Messa in diretta streaming video | l’arrivo a Santiago e

Papa FRANCESCO/ “Ho paura per una guerra nucleare” : la pace ‘a pezzi’ per fermare la terza guerra mondiale : PAPA FRANCESCO in volo verso il Cile: "una terza guerra mondiale a pezzi, ho paura per una guerra nucleare. Bisogna impegnarci per abolire gli armamenti atomici"(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:48:00 GMT)

Papa Francesco : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare - siamo al limite” : “Ho davvero paura dello scoppio di una guerra nucleare, siamo al limite. Basta un incidente e la situazione rischia di precipitare“: lo ha dichiarato Papa Francesco durante il volo verso il Cile rispondendo alle domande dei giornalisti presenti sul velivolo. Il pontefice ha fatto distribuire la ristampa di una foto del 1945 che ritrae un bambino di Nagasaki che ha sulle spalle il fratellino morto nel bombardamento atomico, in attesa ...

