Uncommosso ha visitato il carcere femminile di Santiago del Cile dove ha incontrato alcune, che lo hanno accolto con i loro figli. "La maternità non sarà mai un problema, è un dono. Voi donne avete una capacità incredibile di adattarvi alle situazione", ha detto Bergoglio, ricordando che "essere privo della libertà non vuol dire essere privo della, che si contagia più dell'influenza. Lottate contro ogni cliché. Ogni sforzo per un domani migliore vi verrà ricompensato", ha concluso il Pontefice.(Di martedì 16 gennaio 2018)