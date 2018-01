Paola Perego a LaNostraTv | ' Ecco perchè Superbrain piace al pubblico'

SUPERBRAIN 2018 / Pagelle e video : buoni gli ascolti ma Paola Perego si ferma al secondo posto : Il primo vincitore della stagione di SUPERBRAIN 2018 è Matteo di Cianni, un concorrente dalla memoria senza limiti. Al secondo posto la piccola Tess Tedeschi, una bimba in grado di...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:43:00 GMT)

«Superbrain» : il ritorno garbato di Paola Perego : «In bocca al lupo, Paola», «Buon lavoro», «Spacca tutto». Inizia così la terza edizione di Superbrain, con gli addetti ai lavori che augurano buona fortuna a Paola Perego, padrona di casa dello show fin dal 2012, quando debuttò per la prima volta su Raiuno. Il pubblico l’applaude e lei rimane lì, in piedi, con le mani dietro la schiena. Sorride, ma è di una compostezza invidiabile. Va avanti come un treno, presenta gli ospiti e i ...

Questa sera, in Prima serata su Raiuno, a distanza di quattro anni torna, con la terza edizione Superbrain, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego, che torna su Raiuno dopo la chiusura lo scorso anno di Parliamone sabato e le relative famose polemiche ormai definitivamente archiviate.

Paola Perego torna in tv e sogna di diventare nonna : 'Ma potrei fare una follia' : Galeotta fu la lista sulle donne dell’est. Paola Perego fu accusata di sessismo finì al centro di un polverone mediatico che spinse la Rai a sospendere Parliamone sabato. Un brutto colpo per la conduttrice televisiva che a Le Iene aveva dichiarato di essere stata trascinata in una cosa più grande di lei e che il direttore generale era a conoscenza del tema trattato dalla trasmissione (tesi smentita da Campo dell’Orto). L’ex presentatrice di ...

Superbrain – Le Supermenti : Paola Perego torna su Rai1. Bonolis in giuria : Paola Perego Che la sfida al ‘cervellone’ più grande abbia inizio. A partire da questa sera, alle ore 21.25, Rai 1 farà spazio, per quattro prime serate, alla terza edizione di Superbrain – Le Supermenti. Assente dal piccolo schermo dal 2013, il game show incentrato sulle capacità della mente umana è pronto a rimettersi in moto, guidato da una Paola Perego riconciliatasi con la tv pubblica dopo la chiusura improvvisa di ...

Superbrain : Paola Perego torna su Rai1 da stasera 12 gennaio 2018 : Paola Perego torna su Rai 1 dopo la bufera che aveva portato alla chiusura di 'Parliamone... sabato'.