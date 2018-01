Nubia Z17 Lite su Geekmall con 60 euro di sconto grazie a questo coupon!

Offerte Geekmall per il weekand dell’epifania : OnePlus 5T - Nubia Z17 e tanti gadget! : Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato il nostro esclusivo codice sconto su OnePlus 5T da Geekmall, ma le Offerte non finiscono qui! Il noto e-commerce ha lanciato alcune interessanti promozioni che dureranno per tutto il weekend dell’epifania: e allora vediamo subito le Offerte Geekmall preparate per voi! Ma prima di iniziare, sappiate che le Offerte non finiscono qui! Ogni giorno vi segnaleremo le migliori Offerte Amazon sulla tecnologia ...

Nubia Z17 : iniziato il beta test di Android 8.1 Oreo : ZTE ha annunciato di avere dato il via alla ricerca di tester per perfezionare l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo per Nubia Z17 L'articolo Nubia Z17: iniziato il beta test di Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Fino al 22 dicembre Nubia Z17 Lite è in promozione su Geekbuying a 240 euro : Lo store online cinese Geekbuying presenta una interessante offerta per acquistare Nubia Z17 Lite Fino al 22 dicembre L'articolo Fino al 22 dicembre Nubia Z17 Lite è in promozione su Geekbuying a 240 euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Boom Deals : Nubia Z17 Mini a 187 euro : Salve a tutti amici di Planet Mobile Italia e benvenuti nel Boom Deals di oggi. Lo smartphone di cui vogliamo parlare oggi si chiama Nubia Z17 Mini ed è attualmente in vendita sul famoso sito di E-Commerce Gearbest. Nubia è forsa una marca poco consociuta, oscurata da grandi nomi quali Xiaomi e Meizu, ma che racchiude in se qualcosa di veramente speciale. Il design e la cura donata al software ed all’hardware dei suoi device la ...