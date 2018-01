Nba | Atlanta-San Antonio 102-99 | 10 punti per Belinelli

Nba - Atlanta Hawks-San Antonio Spurs : segui il LIVE dalle 21 : Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Da un lato gli intramontabili San Antonio Spurs, vincenti anche in questa turbolenta prima metà di stagione piena zeppa di infortuni (al momento sono terzi a ...

Nba - Belinelli : 'Il futuro? A febbraio vedremo dove sarò - se ad Atlanta o altrove' : fastidioso essere la peggior squadra NBA? "Beh, sicuramente sì. È una cosa che rode. Abbiamo perso tante partite, abbiamo vinto soltanto dieci gare e sicuramente è qualcosa di molto fastidioso. Ti ...

Nba risultati : Houston vince la 3ª di fila - Atlanta k.o. senza Belinelli : Terza vittoria consecutive per Houston, che torna a far cantare il motore da fuoriserie. I 25 punti di Chris Paul guidano un gruppo di 6 giocatori in doppia cifra che schianta i Suns, incapaci di ...

Nba 2018 : Lou Williams fa 50 e batte Golden State - Chris Paul trascina Houston al successo. Vince anche Atlanta di Belinelli : Undici partite nella notte NBA. Dopo cinque vittorie consecutive cadono i Golden State Warriors. I campioni in carica pagano l’assenza di Steph Curry, fermo per un problema alla solita caviglia, e vengono sconfitti 125-106 dai Los Angeles Clippers, che mettono fine ad una striscia di dodici sconfitte consecutive contro i Warriors. Il grande protagonista della serata è senza dubbio Lou Williams, che firma il suo career high con 50 punti, ...

Nba : Atlanta perde anche contro i Lakers - coach Walton scherza su LaVar e Lonzo Ball : Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks 132-113 IL TABELLINO A dispetto del passato glorioso più o meno recente, Lakers-Hawks di questa notte appariva agli occhi di molti come uno scontro per dimostrare chi ...

Nba - Atlanta crolla a Portland - 8 punti per Belinelli : Gli Atlanta Hawks (10-28) di Marco Belinelli crollano a Portland contro i Trail Blazers (20-18) per 110-89. L'azzurro segna 8 punti partendo dalla panchina con 3/8 al tiro in 18 minuti sul parquet. I ...

Nba : Atlanta crolla a Portland - 8 punti per Belinelli : Per una squadra come gli Atlanta Hawks, che ha vinto solamente tre delle prime 18 partite in trasferta e possiede il peggior record della lega con 10-28, era improbabile pensare di cominciare un tour ...

Nba 2018 : i Celtics mettono la quinta - Atlanta e Belinelli sul fondo della classifica : Nottata ricca di partita nella stagione regolare NBA 2017-2018. Le classifiche, con il passare dei match, stanno andando a delinearsi in maniera sempre più definita. In attesa dell’All Star Game, che di fatto darà il via alla seconda parte della stagione, fondamentale per stabilire le gerarchie in vista dei playoff. Tra le squadre di vertice, sono scesi in campo solo i Boston Celtics, che hanno ottenuto la quinta vittoria consecutiva ...

Nba - Atlanta crolla nel finale : vince Phoenix in vola grazie a Booker : Phoenix Suns-Atlanta Hawks 104-103 IL TABELLINO Aver vinto soltanto tre partite in trasferta sulle 19 disputate vorrà pur dire qualcosa. Segno di mancanza di talento, certo, ma anche di incapacità nel ...

Nba - torna Schröder e trascina Atlanta alla vittoria su Dallas; Clippers ko contro Memphis : Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 112-107 TABELLINO L'assenza di Dennis Schröder nella gara contro i Thunder (persa) aveva aperto le porte del quintetto a Marco Belinelli, pronto ad approfittare dell'...

Nba 2017-2018 : Boston torna alla vittoria. Golden State battuta da Denver! Successo per Belinelli e Atlanta : Spettacolo, giocate ed emozioni nella notte NBA. Dodici i match disputati nell’ultima serata prima della pausa natalizia e la scorpacciata del Christmas Day. Le sorprese non sono mancate. I Boston Celtics sono tornati alla vittoria battendo in casa i Chicago Bulls per 117-92. Grande prova di Kyrie Irving, con 25 punti segnati e 9/15 dal campo (5/7 da tre), mentre Jaylen Brown ne ha aggiunti 20. Tutto il quintetto titolare dei Celtics è ...

Nba - Belinelli ne fa 13 - ma Atlanta perde con Indiana. Bene i Clippers con Phoenix : Atlanta Hawks - Indiana Pacers 95-105 IL TABELLINO Sono passate già 31 partite dall'inizio della stagione degli Atlanta Hawks, ma una maledizione pende ancora sulle loro teste: la squadra di coach ...

Nba : Atlanta sorride contro Miami - Clippers battuti a San Antonio : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 109-91 IL TABELLINO "Basterebbe prendere esempio dagli Spurs", avrà pensato per la millesima volta nella sua carriera coach Rivers uscendo sconfitto dal parquet di San ...

Basket - Nba James come Bird e Cleveland vola - male Belinelli e Atlanta ko : NEW YORK - Le stelle continuano a brillare nella regular season Nba, dove Cleveland e Golden State volano grazie a campioni come LeBron James e Kevin Durant. Il Prescelto con 25 punti, 12 rimbalzi e ...