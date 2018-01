Napoli | siamo ai dettagli per una cessione | ecco che fine farà il giocatore

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Bruno Peres lascia la Roma? Verdi-Napoli : ci siamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (11 gennaio) CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.56 MILAN – Brandt, ...

Napoli - ancora violenza ai baretti di Chiaia : due giovani aggrediti e accoltellati. «Siamo stati assaliti da una gang» : Notte di sangue ai baretti di San Pasquale, la zona calda della movida napoletana dove ieri sono stati accoltellati due giovani. Un 19enne e l?amico 18enne che avevano trascorso la serata nei...

Napoli - Sarri : 'Abbiamo creato tanto e siamo stati sempre lucidi' : ... prima che le idee di gioco: il nostro compito è solo di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi - ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Premium Sport -. Mertens se gioca così, può anche ...

Juventus - Khedira lancia la sfida : 'Possiamo rimontare il Napoli' : TORINO - Ultima gara prima della sosta contro il Cagliari per la Juventus , in programma sabato 6 gennaio. Per un primo bilancio di stagione Sami Khedira ha rilasciato a Sky una lunga intervista in ...

Khedira : "Napoli? Grande club - ma pensiamo a noi" : 'Sono usciti dalla Champions ma sono ora fra i favoriti per vincere l'Europa League - sottolinea il centrocampista tedesco a Sky Sport - Non e' facile giocare contro di loro, sapevamo che sarebbe ...

Napoli - De Laurentiis sul mercato : “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” : Napoli, De Laurentiis sul mercato: “Nuovi acquisti? Siamo già troppi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DICHIARAZIONI DE Laurentiis- Il Napoli, ieri sera, ha perso in casa contro l’Atalanta e ha salutato la Coppa Italia ai quarti di finale. Gli azzurri, nelle coppe, non riescono ad ingranare: la critica, giustamente, ha messo nel ...

Napoli - De Laurentiis : 'Mercato? Siamo tanti...' : 'Il calciomercato? Abbiamo calciatori a iosa e forse Siamo addirittura in abbondanza. Per ora non posso dire nulla'. Dribbla così Aurelio De Laurentiis le domande dei giornalisti alla presentazione ...

Napoli - De Laurentiis : "Mercato? Siamo pure troppi. Proposi Pavoletti al Benevento" : "Il mercato? Siamo in abbondanza". Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine della presentazione di Benedetta Follia , l'ultimo film di Carlo Verdone. Dopo la ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Abbiamo calciatori a iosa - siamo in abbondanza' : Primo posto in classifica e titolo di campione d'inverno, ma la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia dopo la sconfitta al San Paolo contro l'Atalanta. Le due facce della medaglia per il Napoli,...

Napoli - Sarri ammette : “Non siamo adatti alle coppe. Troppo turnover? Ecco cosa rispondo” : Fuori ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, il Napoli non sembra essere adatto alle coppe come ammesso dallo stesso Sarri ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia? Mi incazzavo quando i voti me li davano a scuola. Stiamo facendo una stagione straordinaria, in campionato la squadra ha un altro atteggiamento. Forse per caratteristiche nostre siamo meno adatti alle ...

Napoli e Juventus - siamo : il Napoli la vera sorpresa del girone di andata finito ieri. 48 punti sono tanti, 9 più dello scorso inverno, valgono 96 punti a fine stagione. Solo due squadre hanno fatto meglio nei gironi a venti ...

Napoli - Hamsik : 'Scudetto? Siamo sulla buona strada. Su Mertens...' : Marek Hamsik , capitano del Napoli , parla a Premium Sport dopo la sfida vinta contro il Crotone: 'Non posSiamo permetterci di soffrire come nel finale. Scudetto? Siamo sulla buona strada da 3 anni, è il momento di concretizzare. Callejon e Mertens si ...

Napoli - Jorginho al 45' : 'Terreno brutto - ma non ci pensiamo' : Jorginho , centrocampista del Napoli , parla a Premium Sport al 45esimo della sfida con il Crotone : 'Più che pensare al titolo di Campioni d'inverno dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare nel secondo tempo per portare a casa la vittoria. Loro ...