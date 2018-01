Napoli | nuovo assalto a Deulofeu

Napoli - le baby gang colpiscono di nuovo. Sesto episodio in 2 mesi : Il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei nei pressi della metropolitana del Policlinico intorno alle 21.30. E oggi è tornato a scuola Arturo, il diciassettenne ...

Napoli - baby gang di nuovo in azione. Ennesimo pestaggio di un minorenne : I residenti di Chiaia hanno manifestato per la legalità e la sicurezza, dopo l'Ennesimo episodio di violenza. Un ragazzo di 16 anni ha subito l'asportazione della milza dopo essre stato aggredito da ...

Napoli - De Laurentiis propone nuovo contratto a Sarri : via la clausola : Napoli, De Laurentiis propone nuovo contratto a Sarri: via la clausola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DE Laurentiis propone nuovo contratto A Sarri – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole tenersi stretto il suo allenatore Maurizio Sarri. Proprio per questo il numero uno partenopeo è volato fino a casa del tecnico per proporgli ...

Napoli - baby gang e 'nuovo ribellismo' : Come sempre, per interpretare la storia e la cronaca occorrono più strumenti e approcci, come sosteneva la scuola francese degli Annales : sociologia, psicologia, conoscenze storiche, della realtà ...

Napoli - è sempre incubo trasporti : nuovo stop alla linea 1 della metro : Sospesa per guasto tecnico la tratta Dante-Garibaldi della linea 1. Lo stop è iniziato poco prima delle 8 di questa mattina. La circolazione prosegue regolarmente sul resto della tratta.

Napoli - nome nuovo per la porta : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , fra i possibili acquisti a parametro zero che il Napoli sta provando a completare c'è anche quello del portiere 19enne dell'Olimpia Lubiana Rok Vodisek . Ha già detto che accetterebbe anche di ...

Napoli - Dema perde pezzi : nasce nuovo gruppo consiliare 'Ce simme sfasteriati'. Ecco i componenti : Ne fanno parte Maria Caniglia, Luigi Zimbaldi e il capogruppo Vincenzo Solombrino: 'Precisiamo che resteremo nel perimetro della maggioranza politica nella quale siamo stati eletti e la nostra ...

Napoli - Sarri : "De Laurentiis cerca il nuovo Callejon? Dovrà spendere molto" : Soddisfatto della vittoria sul Verona , Maurizio Sarri elogia i suoi e parla di Juventus e mercato. "Abbiamo creato tantissimo senza mai perdere lucidità e senza concedere nulla agli avversari - dice ...

Napoli - De Laurentiis : "Cerco il nuovo Callejon". E parte l'assalto a Verdi : Il presidente sullo spagnolo: "Mi accorgo che le ha giocate tutte". Si prova a stringere per l'attaccante del Bologna

Napoli - settimana prossima nuovo tentativo per Verdi : Obiettivo Verdi: ci sono delle difficoltà ma il Napoli ci sta provando. C'è ancora da convincere il ragazzo, poi con il sì del calciatore, secondo quanto Rai Sport , il Napoli richiamerà il Bologna per formulare una nuova offerta: 20 milioni di base fissa più quattro o cinque di bonus facilmente raggiungibili . La prima era di 20 complessivi. Il Napoli ci ...

Calcio - Walter Mazzarri nuovo allenatore del Torino. Torna in Serie A dopo Napoli e Inter - firma fino al 2020 : Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Torino. dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic maturato nella notte dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Juventus, il Presidente Urbano Cairo ha ingaggiato il tecnico di San Vincenzo. Mazzarri, che tornerà ad allenare in Serie A dopo un’esperienza sulla panchina del Watford in Premier League, avrà a disposizione il suo staff formato da Nicolò Frustalupi (vice), Giuseppe ...

Napoli - la sfida delle babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...