Muore a 40 anni l' anima del Lucca Cosplay contest

Dolores O’Riordan - la cantante dei Cranberries Muore a 46 anni : La cantante de The Cranberries, Dolores O’Riordan è morta a Londra all’età di 46 anni. La musicista irlandese, originaria di Limerick, ha avuto successo internazionale negli anni ’90 con singoli tra cui “Linger” e “Zombie“. Una dichiarazione di un suo portavoce afferma che: “La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili ...

Scende dal bus e viene investito da un'auto : Muore a 14 anni nel Fiorentino : Il ragazzo stava attraversando la strada. Il conducente si è subito fermato prestando i primi soccorsi

Incidente stradale/ San Giovanni in Marignano - scooter contro auto : Muore 61enne (oggi - 15 gennaio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie 15 gennaio 2018: a San Giovanni in Marignano gravissimo scontro scooter-auto, muore 61enne, critica la moglie. Grave 24enne a Cuneo.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:24:00 GMT)

Malato di tumore - Muore a 9 anni dopo aver visto nascere la sorellina : Sarò il suo angelo custode : Baily Cooper, Malato di un tumore non Hodgkin al terzo stadio, è riuscito a tenere in braccio la sua sorellina appena nata prima di morire. Il bambino viveva a Bristol ed era Malato dal 2016. Nonostante la chiemioterapia e tutte le altre cure, da qualche mese i medici avevano detto che non c'era più nulla da fare. "Ad agosto ci hanno detto che non c’era niente da fare", racconta il padre del bambino.Baily però ha ...

In moto contro un albero - Matteo Muore a 17 anni : Drammatico incidente stradale a Battipaglia: ha perso la vita il 17enne Matteo Rinaldi. Il ragazzo stava percorrendo viale della Libertà in sella alla sua moto con un amico quando, improvvisamente...

Tragedia sulla Statale 16 : malore alla guida - Muore carrozziere di 47 anni : La vittima, Giovanni Tantaro, aveva origini pugliesi ma risiedeva a Campomarino...leggi qui l'articolo... https://www.isnews.it/cronaca/51949-Tragedia-sulla-Statale-16-malore-alla-guida-muore-carrozziere-di-47-anni.html

Matteo Muore a 17 anni mentre è al telefono con un suo amico : era a casa con l'influenza : Era a casa per un'influenza, stava parlando al telefono con un amico e durante la telefonata è morto. Matteo Carmignato, aveva 17 anni quando ha avuto il malore in casa sua...

Muore a 32 anni ex concorrente del Grande Fratello inglese - aveva partecipato da uomo : ... gettando i fan nello sconfortoo: nel 2009 Rebekah aveva deciso di partecipare, quando era ancora in fase di pre-transizione da uomo a donna, al reality più spiato al mondo: il suo ultimo messaggio ...

Fabio Borgese - atleta di Amalfi - Muore a 34 anni di infarto. Stop ai funerali : aperta una inchiesta : Fabio Borgese, atleta di Amalfi, muore a 34 anni di infarto. Stop ai funerali: aperta una inchiesta (Foto Facebook) Amalfi Morire a 34 anni per un infarto. Morire così nonostante si pratichi sport ad ...

Dopo 68 anni insieme le dicono che il marito è deceduto : 88enne Muore dopo un'ora : La moglie 88 anni, il marito 91. Sposati da ben 68 anni, muoiono a distanza di un'ora l'una dell'altro. La commovente storia arriva dalla Gran Bretagna ed è la nipote a raccontarla.L'88 britannica Dorothy Harding e il marito 91enne Arthur erano marito e moglie da ben 68 anni. Una vita passata insieme, conclusa nel modo più romantico possibile. Come racconta il Daily Mail, i due erano ricoverati in due ospedali diversi per ...

Muore a 18 anni durante una partita di calcetto : inutile la corsa in ospedale : Un 18enne originario del Senegal è morto in seguito a un incidente su un campo di calcetto a Noto. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo stava giocando insieme ad alcuni migranti nel campetto di un...