Motori | Ligier JS P4 | pronta a scendere in pista

: Le prime impressioni di Alonso dopo i test per la 24 ore di Daytona: Il pilota spagnolo ha compiuto i primi giri su… - Motori_VAVEL : Le prime impressioni di Alonso dopo i test per la 24 ore di Daytona: Il pilota spagnolo ha compiuto i primi giri su… -

Leggi la notizia su sport.sky

(Di martedì 16 gennaio 2018) Come già anticipato, prosegue l'evoluzione gamma francese LMP per il noto e storico nome. JS P2 e JS P3 prima, ora anche una nuova sport prototipo svelata in questi giorni al salone di Birmingham. Vettura da gara, con peso di 890 Kg e lunghezza di 4,58 metri, può correre in ambito endurance garantendo dei costi di gestione ...