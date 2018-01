Mostra a Torino - Red Passion | le foto degli eroi della F 1

Intesa Sanpaolo : oltre 12 mila visitatori alla Mostra del Bronzino nel grattacielo di Torino : Lavorare con i più autorevoli e importanti musei al mondo ci rende orgogliosi ed è possibile grazie alla credibilità della Banca e delle Gallerie d'Italia per la serietà e la dedizione dimostrate ...

Vivienne Westwood : documentario e Mostra a Torino raccontano la sua storia della moda e biografia di vita : ... Torino Vivienne Westwood OFF the Stage, viaggio dietro le quinte della regina del punk - Comodo 64, Torino Adottando un punto di vista inedito sul caotico mondo della moda mai esposto, il racconto ...

Torino : prorogata la Mostra “Missione Egitto 1903/1920 – L’avventura archeologica M.A.I. raccontata” : prorogata al Museo Egizio di Torino fino al 14 gennaio la mostra “Missione Egitto 1903/1920 – L’avventura archeologica M.A.I. raccontata”. La mostra racconta l’attività della Missione archeologica Italiana (M.A.I.) in Egitto e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli. L’esposizione consta di oltre 400 oggetti tra reperti, documenti, lettere, filmati, fotografie e manifesti storici: l’intento è trasportare ...

Spal-Torino - Semplici : “Abbiamo diMostrato personalità”. Mihajlovic : “Due punti persi” : Spal-Torino, Semplici: “Abbiamo dimostrato personalità”. Mihajlovic: “Due punti persi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Torino, Semplici: “ABBIAMO dimostrato PERSONALITÀ” – Nel postpartita del match pareggiato contro il Torino, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è sembrato moderatamente soddisfatto del 2-2 ...

Torino-Napoli - la squadra di Sarri è tornata : tre azioni che diMostrano la ritrovata brillantezza : Il Napoli arrivava alla partita contro il Torino dopo un inusuale periodo di aridità offensiva. Nelle cinque partite giocate tra novembre e dicembre gli azzurri avevano segnato appena 3 gol, e contro ...

Torino - debutta palazzo Lascaris la Mostra 'Oltre lo sguardo' : Torino, 14 dic. (askanews) I grandi pittori delle ex Repubbliche socialiste sovietiche, ma anche il famoso 'Volo su Torino' di Felice Casorati: sono i protagonisti della mostra 'Oltre lo sguardo ...

Torino - “L’infinita curiosità” : in Mostra 5 tecnologie che spiegano la fisica : Perché gli orologi sono sempre in ritardo? Di che materiale è fatta la racchetta di Novak Djokovic? Sapevate che dietro al funzionamento del GPS c’è la teoria della relatività di Einstein? “L’infinita curiosità. Un viaggio in compagnia di Tullio Regge”, aperta a Torino fino al 18 Marzo, è una mostra che esplora i temi più affascinanti della fisica contemporanea (relatività, teoria quantistica, struttura della materia, astrofisica e cosmologia, ...

Nel 2018 Guttuso in Mostra a Torino : Guttuso partecipò attivamente alla vita politica e sociale del Paese , tanto da ricoprire il ruolo di senatore del Partito Comunista Italiano per due legislature . La sua vena antifascista la si ...

Mostre Torino_Ponte Immacolata. Mostra L'INFINITA CURIOISTA' GRATIS E VISITE GUIDATE : Un appuntamento da non perdere non solo per gli appassionati di scienza ma anche per chi sa che la curiosità è il motore della conoscenza. Pensata per tutti coloro che vogliono provare ad esplorare e ...

Mostra Human Bodies ­The Exhibition a Torino : date - prezzi biglietti - : Lo scopo è far conoscere il corpo umano in tutta la sua nudità e totalità con corpi e organi veri appartenuti a persone che avevano dato l'ok a mettersi a disposizione della scienza dopo la morte. In ...

Mostre HIT PARADE 2016-2017 gli artisti di PAratissima in Mostra da venerdì 24 novembre 2017 a domenica 21 gennaio 2018 Mauto Torino : ... soggetti perfetti per esprimere allegria e senso di libertà, emozioni che ben si collegano al concetto di 'potere magico' del viaggio, inteso non solo come spostamento fisico nel mondo ma come ...

17/11/2017 - 13 : 16 - Il pettorale da cavallo di epoca romana in esposizione a Palazzo Madama a Torino nella Mostra : Odissee. diaspore - ... : Accompagna la mostra un fitto calendario di iniziative per il pubblico: conferenze con specialisti; attività di laboratorio sulla rappresentazione grafica del mondo; laboratori per le scuole dai 3 ai ...

Torino - al Polo del 900 in Mostra un secolo di lavoro minorile : Torino, 16 nov. (askanews) 'Una mostra che ha il pregio di smontare le solite narrazioni retoriche sul tema dello sfruttamento minorile e di affrontarlo senza filtri, con una visuale che non nasconde ...

Torna a Torino Human Bodies - la Mostra delle polemiche : Questi, donati da singole persone alla scienza, sono utilizzati ai soli fini scientifici e, una volta terminata la mostra, torneranno all'Università di Murcia come base di studio per prossime ...