Moscovici | ' Il voto in Italia è un rischio per l' Ue'

Moscovici : "Il voto italiano è un rischio politico per l'Ue" : 'Possiamo avere fiducia nella ripresa dell'Italia', 'il debito pubblico comincia a scendere', rimane 'l'incertezza politica'. Moscovici , in conferenza stampa a Parigi, ha poi definito 'scandalose' le ...

Moscovici 'Voto italiano un rischio politico per l Europa' : PARIGI - 'Il voto italiano un richio politico per l'Unione europea'. Il commissario agli Affari economici della Ue Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, abbandona la tradizionale diplomazia ...