Morte Dolores O Riordan | gli amici svelano ' Era terribilmente depressa' - People

"Dolores mi ha lasciato in segreteria un messaggio pieno di vita - poche ore prima della Morte " : "Dolores mi ha lasciato un messaggio vocale poco dopo la mezzanotte, per dirmi quanto amava la versione dei Bad Wolves di Zombie. Non vedeva l'ora di incontrarmi in studio per registrare. Sembrava piena di vita ". Dan Waite, amministratore delegato dell'etichetta musicale Eleven Seven, ha riportato a People le ultime parole ascoltate dalla cantante Dolores O'Riordan: un messaggio sulla sua segreteria telefonica nella quale lei sembrava "felice ed ...

La lettera dei Negramaro per la Morte di Dolores O'Riordan : ' Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la ...