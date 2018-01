Morta improvvisamente Dolores O'Riordan - voce indimenticabile dei Cramberries : Dolores O'Riordan, leader e voce dei Cramberries, è Morta il 15 gennaio 2018 a Londra. La cantante si trovava nella città inglese per alcune registrazioni. Informata subito la famiglia che si è dichiarata, come normale che sia, completamente distrutta dal dolore. Una morte che viene definita dal manager della cantante Lindsey Holmes come improvvisa ma che, per molti versi, tale potrebbe non apparire. Nel 2017, infatti, il gruppo si era visto ...

