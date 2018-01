Molestie sessuali | la bomba di Simone Biles | ' Anch' io molestata dal medico Nassar'

Molestie sessuali - le accuse contro il fotografo Mario Testino : 'Un predatore sessuale' : Le accuse, rese note dal New York Times, sono solo l'ultimo capitolo di una lunga serie che ha riguardato influenti personaggi di spettacolo, media, moda, politica, a partire dallo scandalo legato al ...

Molestie sessuali - cosa c’è di pericoloso nella posizione di Catherine Deneuve : Corteggiare e importunare hanno in comune la volontà di entrare nella sfera d’intimità dell’altro, scaturita da un desiderio di natura sessuale. Nel primo caso, si è in grado di gestire un rifiuto, nel secondo non si riesce ad accettarlo, talvolta, neanche a percepirlo, bloccando l’elaborazione necessaria a porre un limite ad qualcosa che diventa lesivo della tranquillità di coloro a cui rivolgiamo l’attenzione. La paura del rifiuto, ...

Molestie sessuali - l'ultima infamante accusa. Carlo Verdone : 'No - ma pure lui...?' : 'pure lui hanno accusato?'. Nel clima di isteria collettiva sulle Molestie sessuali nel mondo della tv e del cinema italiano, Carlo Verdone prova a usare ragione e buonsenso. l'ultima infamante accusa riguarda il grande regista Franco Zeffirelli , 94 anni, accusato dall'attore americano ...

Molestie sessuali. Steven Seagal accusato da sei donne : Ombre sull’attore Steven Seagal che è stato accusato di Molestie sessuali da due donne, una delle quali afferma di essere stata stuprata nel 1993. Lo scrive la rivista Rolling Stone. RS riporta che le due donne hanno esposto denunce alla polizia…Continua a leggere →

Il professore del caso che ha fatto partire il movimento #MeToo in Cina è stato licenziato per Molestie sessuali : L’università Beihang di Pechino ha licenziato un suo professore, Chen Xiaowu, accusato di molestie sessuali dalla ricercatrice Luo Qianqian, che ora vive negli Stati Uniti. Il primo gennaio scorso Luo aveva raccontato su Weibo, l’equivalente cinese di Twitter, che dodici The post Il professore del caso che ha fatto partire il movimento #MeToo in Cina è stato licenziato per molestie sessuali appeared first on Il Post.

Silvio Berlusconi e le Molestie sessuali - Laura Boldrini : 'Inaccettabile buttarla sempre a tarallucci e vino' : 'Non si può buttarla a tarallucci e vino, facendo finta che sia un argomento su cui ridere. Quando si parla di situazioni nelle quali c'è un esercizio di potere di un uomo su una donna, che passa per ...

Notizia shock : Franco Zeffirelli accusato di Molestie sessuali : L'accusa è molto grave e si abbatte sul più grande regista italiano ancora in vita: Franco Zeffireli. Il famoso regista, oggi novantaquattrenne, avrebbe abusato nel 1993 di Johnathon Schaech, durante le riprese del film "Storia di una capinera". L'attore americano afferma di avere taciuto per 20 anni in quanto distrutto da quella violenza che, secondo lui, è stata la causa delle dipendenze da alcol e droghe, che gli hanno rovinato gran parte ...

Anche Stan Lee accusato di Molestie sessuali : (foto: Getty) Anche il 95enne Stan Lee è finito nella lunga lista dei personaggi noti accusati di molestie sessuali. Il sorridente di casa Marvel, co-creatore di supereroi leggendari dei fumetti come Spider-Man, Hulk e Doctor Strange, è al centro in queste ore di alcune accuse rivoltegli dalla compagnia di assistenza che seguiva l’ormai anziano fumettista nella sua casa di Hollywood. Almeno questo è quanto riporta il giornale scandalistico ...