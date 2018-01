Modello 730 | pronta la versione 2018 con tante novità

Dichiarazione dei Redditi - addio al Modello 730 entro 5 anni : Il futuro del Fisco italiano prevede l’ addio al modello 730 entro 5 anni . Lo ha dichiarato in questi giorni il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo Ruffini il modello 730 precompilato è un passaggio verso l’elaborazione di tutti i dati del contribuente, già in possesso dell’Agenzia e che il contribuente stesso dovrà verificare e confermare. ...

Modello 730 integrativo a favore : il 25 ottobre scade il termine per l'invio : Tutti i contribuenti che a causa di errori presenti nella propria dichiarazione dei redditi non hanno potuto pagare il maggior debito d'imposta all'Agenzia delle Entrate o che non hanno potuto ottenere il rimborso dei tributi pagati in eccesso, operazioni che vengono effettuate dai sostituti d'imposta nel caso di lavoratori dipendenti, dovranno organizzarsi per rimediare quanto prima al problema. Il 25 ottobre alle ore 24:00 scadrà il termine ...