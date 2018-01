Milva | anche il Piccolo aderisce all appello ' Un premio per tutta la sua storia' - People

Milva - anche il Piccolo aderisce all appello 'La sua storia artistica merita di certo un premio' - People - Spettacoli : 'È un premio che Milva merita per tutta la sua storia artistica che per un tratto importante condivise con noi, con Giorgio Strehler. Sostengo l'appello anche personalmente'. Eccola, appassionata e ...