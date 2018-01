Milano | abusi su una tredicenne | 10 anni al maniaco dell' ascensore Al giudice chiede

Milano - il villaggio militare occupato dagli abusivi in via Forze Armate : "Patto per demolire i palazzi" : Di fronte a questo quadro, l'incontro tra il Comune e Invimit (la società del ministero dell'Economia che si occupa della valorizzazione dell'area su incarico del Demanio) è così andato oltre il ...

Comune Milano denuncia occupazione abusiva spazio Fabbrica Vapore : Milano, 8 gen. (askanews) Il Comune di Milano ha denunciato l'occupazione abusiva da parte di alcuni giovani di uno degli edifici di Fabbrica del Vapore. 'Auspichiamo che lo spazio venga liberato ...

Milano - Naviglio Pavese : prende il largo anche l'ultimo barcone abusivo : Esce di scena, sotto i riflettori, l'ultima delle cinque chiatte del Naviglio Pavese , la prima ad attraccare quasi quarant'anni fa. Il barcone simbolo, quello che lo storico tempio del jazz, Le ...

Il Comune di Milano abbatte le abitazioni abusive : Al via la demolizione da parte di palazzo Marino di un’abitazione abusiva, realizzata da D. S. in un’area di proprietà privata in via Andrea Ponti 7, zona Ludovico il Moro. L’intervento è stato avviato alla presenza dell’Unità centrale informativa della…Continua a leggere →

Milano - villa abusiva sul Naviglio : la ruspa dei vigili l'abbatte : La casa di 175 metri quadri, con allacci e fognature irregolari, era affittata a due famiglie: dal 2003 il Comune ne chiedeva la demolizione

Milano : via a demolizione di un edificio abusivo in via A. Ponti : Milano, 20 nov. (askanews) È iniziata questa mattina a Milano la demolizione di un'abitazione abusiva in via Andrea Ponti 7, in zona Ludovico il Moro. L'intervento, disposto dall'amministrazione ...

Arrestato presunto responsabile abusi su turista canadese a Milano : Roma, 15 nov. (askanews) Svolta nelle indagine sulla violenza sessuale ai danni di una turista canadese avvenuta il 17 settembre scorso a Milano. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno ...