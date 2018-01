Milan | il comunicato sul cda odierno | dalla performance finanziaria al rifinanziamento

Ombre sulla vendita del Milan? Durissimo comunicato del presidente Li : “I recenti articoli pubblicati dai quotidiani italiani ‘La Stampa’ e ‘Il Secolo XIX’, e poi ripresi da molti altri organi di informazione, relativi a una presunta indagine per riciclaggio a carico del gruppoFininvest – vicenda poi smentita dalla stessa Procura della Repubblica – mi impongono di fare delle precisazioni in quanto parte coinvolta in questa vicenda. Il processo di acquisizione di AC Milan si ...

Vendita Milan - caos nelle ultime ore : il durissimo comunicato di Marina Berlusconi : Vendita Milan – Caso Milan nel ultime ore sulla Vendita del club ma la Procura ha smentito una nuova inchiesta in merito alla compraVendita del Milan né un procedimento penale in corso. Sull’argomento ha deciso di uscire allo scoperto Marina Berlusconi presidente di Fininvest, attraverso un comunicato: “il tempo sembra passare invano per certi metodi di intendere lo scontro politico e per chi di questi metodi da vent’anni è ...

Milan - il comunicato del club su Biglia e Kalinic : Fino al momento la stagione di Biglia e Kalinic può essere essere deludente, tutta la squadra non è stata all’altezza ma in particolar modo i due nuovi acquisti. Ecco il commento del club attraverso la rassegna stampa sul sito ufficiale: “in vista dei prossimi impegni – si legge su acMilan.com – sia Biglia che Kalinic, il cui tema del rilancio è fra le priorità di Rino Gattuso, hanno due alleati dalla loro parte: ...

Il Milan risponde con un comunicato al Sindaco Sala : “Lasciare San Siro? Ecco la nostra intenzione” : Il Milan ha voluto rispondere al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che nella giornata di oggi aveva dichiarato: “Il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad un suo stadio. Stiamo dando tempo al Milan per verificare se ci sono delle possibilità, però alla fine qualcosa bisognerà fare, a me personalmente piace molto San Siro. Va ripensato, entrate diverse, hospitality diverse, colori diversi. Oggi la tecnologia può aiutare: una ...

Infortunio Donnarumma - out anche con la Fiorentina? Il comunicato del Milan : Infortunio Donnarumma – Il Milan dovrà fare a meno di Donnarumma per il derby di questa sera con l’Inter valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il portiere rossonero si è infortunato. Il club meneghino, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha diramato un comunicato in merito alle condizioni del numero 99 che potrebbe saltare anche la Fiorentina: “#ACMilan comunica che @gigiodonna1 ha effettuato questa ...

Infortunio Donnarumma/ Il comunicato del Milan : contrattura all’adduttore - salta il derby : Infortunio Donnarumma, problema all’inguine per il portiere del Milan: derby a rischio. L’estremo difensore rossonero potrebbe dare forfeit per la gara di questa sera(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:28:00 GMT)

Milan - il comunicato 'di Natale' è imbarazzante : ecco la folle richiesta ai tifosi che sa di presa in giro : Il mondo non è finito, c'è ancora un altro giorno. Un'altra notte. È dura, ma non impossibile. Una grande partita e una foto in spogliatoio tutti insieme dopo la partita: ci manca tutto questo e lo ...

Milan - nuovo comunicato su Bonucci : ” Su di lui si continua a notare la ricerca di…” : Milan, nuovo comunicato su Bonucci: ” Su di lui si continua a notare la ricerca di…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, nuovo comunicato SU Bonucci- Il Milan si prepara al delicatissimo match con l’Atalanta. Squadra in ritiro per riordinare le idee. Nessuna punizione. Non esiste punizione su un gruppo pronto a remare unito verso ...

Bonucci via dal Milan? Il club rossonero replica nuovamente alla stampa : duro e pungente comunicato : Da qualche giorno si continua a parlare di un possibile addio di Leonardo Bonucci dal Milan a gennaio o in estate, viste le dfficoltà incontrate e le offerte che certo non gli mancano soprattutto dalla Premier. I giornali di oggi puntano l’accento su questo tema ma, nello spazio ‘Edicola rossonera’, il Milan ha voluto mettere a tacere questi rumors con un pungente e duro comunicato: “Ma che bella la riscoperta di Bonucci! ...

Milan - mazzata Uefa - respinto il Voluntary Agreement : il comunicato ufficiale e le motivazioni : mazzata per il Milan per dall’Uefa. Ora è ufficiale il no al Voluntary Agreement. Ecco il comunicato del massimo organo europeo: “La Camera Investigativa dell’indipendente Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa ha analizzato la richiesta presentata dall’AC Milan per quanto riguarda il Voluntary Agreement previsto dal regolamento del Financial Fair Play (FFP)”. “Dopo un attento esame di tutta la documentazione presentata e delle ...

Milan - Donnarumma resta. Il comunicato : “Gigio patrimonio del club” : Milan, Donnarumma resta. Il comunicato: “Gigio patrimonio del club” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Donnarumma RESTA – E’ ormai l’argomento del momento: il futuro di Gigi Donnarumma è ancora avvolto nel mistero dopo l’incredibile indiscrezione lanciata ieri dal Corriere della Sera. Il calciatore del Milan, ...

Milan - che mazzata dall’Uefa : bocciato il Voluntary Agreement : le conseguenze e il comunicato dei rossoneri : Come se non bastasse il goal di Brignoli allo scadere che ha negato al Milan la vittoria sul campo del Benevento, per i rossoneri è arrivata un’altra brutta notizia, una mazzata. Ancora non c’è l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ma l’Uefa, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, avrebbe bocciato Voluntary Agreement proposto dal club rossonero in tema di Financial Fair ...