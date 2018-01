Milan | è caos societario | rapporto della GdF E Mirabelli lavora sul mercato

Milan svolta difesa e attacco; Inter - addio eccellente? Juve c'è il dopo Allegri Video : E' tempo di calciomercato. Inter, Milan e Juventus [Video] sono alle prese con la campagna invernale acquisti e cessioni che, salvo ripensamenti improvvisi, non dovrebbe regalare grandi colpi di scena. I bianconeri hanno ceduto Marko Pjaca in prestito allo Schalke 04 e nella sessione in corso tenteranno di regalare ad Allegri qualche rinforzo mirato. Al momento, però, la Vecchia Signora sta concentrando le forze per arrivare gia' pronta alla ...

Milan - la rivelazione del giornale : il giocatore verrà ceduto - ma c'è un colpo Video : Il mercato di gennaio è iniziato ormai da una settimana senza provocare grosse rivoluzioni nelle rose di Serie A. Molte squadre sono infatti in attesa dell’occasione giusta per cercare di rinforzare la propria rosa, regalando ai rispettivi allenatori delle pedine utilizzabili per il promento della stagione. Il #Milan sembrerebbe orientato a non operare sul mercato in entrata, mentre sta lavorando incessantemente per cercare di piazzare qualche ...

Juve blitz in mediana - Inter solo una pista calda : Milan - c'è il post Gattuso? Video : Il calciomercato di Serie A [Video] sta prendendo quota. A pochi giorni dall'apertura della sessione invernale i top club del massimo campionato italiano di calcio stanno lavorando per ritoccare le rose e prore la stagione nel migliore dei modi. La #Juventus pensa al futuro e sta monitorando tutte le migliori occasioni per la mediana. L'#Inter di Luciano Spalletti sta valutando la possibilita' di individuare un esterno d'attacco per far ...

Milan - c'è una cessione in arrivo : il rossonero va alla Juventus? Video : Il #Calciomercato invernale della stagione calcistica 2017/2018 è alle porte; iniziera' il 3 gennaio, 48 h dopo l’inizio del nuovo anno, e i club sono gia' pronti a darsi battaglia per rinforzare le proprie rose al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per quanto riguarda il [Video]Milan [Video], la dirigenza probabilmente si aspettava che la squadra fosse più avanti in campionato, ma la situazione non è delle ...

Ultime Milan - ok Donnarumma e Calhanloglou - ma c'è una bocciatura definitiva? Video : Il #Milan, dopo aver eliminato l'Inter in Coppa Italia, riesce a dare continuita' al buon momento e ottiene un buon pari a Firenze contro la Fiorentina. Un risultato che non può certo regalare grane entusiasmo, ma almeno da' conferme sulle buone indicazioni emerse negli ultimi tempi [Video]. E ad aumentare le note positive c'è il fatto che il punto sia stato ottenuto in rimonta, grazie ad un gol di un calciatore che era finito nella lista dei ...

Stilista impiccata a Milano : non è suicidio - la Procura indaga per omicidio Video : Punto e a capo, ripartono le indagini sulla morte della Stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa, ad un albero di un parchetto in piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016. Nelle mire del Pubblico Ministero Gianfranco Gallo c'è il fidanzato di Carlotta, Marco Venturi, 41 anni che ora è indagato per omicidio volontario aggravato, dopo esserlo stato per istigazione al suicidio. Eppure dopo sei mesi di indagini, la ...

Ultime Milan : ecco il possibile nuovo proprietario - ma c'è una brutta notizia Video : Il #Milan di Gattuso sembra davvero una creatura destinata a non crescere mai. La sconfitta subita contro l'Atalanta ha fatto capire che questo percorso tecnica è lontano dal poter trovare una svolta che potrebbe lenire i mali di questa stagione. E' un'annata ormai compromessa e la cosa più triste è che i problemi non riguardano solo il campo. Fassone, ad oggi, deve pensare anche ad aspetti che esulano da quello sportivo, rendendo ancora più ...

Mercato Milan : se parte Donnarumma c'è una sorpresa - un attaccante bussa Video : Il #Milan di Gattuso dovra' provare a far passare un buon Natale ai tifosi. L'impegno è sicuramente di quelli gravosi e difficili da sbrigare, dato che l'Atalanta di questi tempi è ormai una realta' non italiana, ma europea. Proprio l'Europa deve essere il treno che i rossoneri dovranno provare a prendere nella seconda parte della stagione. Un piazzamento in Europa League è ancora possibile e servira' cambiare marcia, coltivando la speranza di ...

Ufficiale - c'è l'offerta e l'Inter vuole portare il giocatore a Milano Video : Quella che era solo una voce di mercato si sta concretizzando. I nerazzurri hanno fatto una vera e propria proposta economica per Barella del Cagliari, mediano giovanissimo che ha stregato l'#Inter e non solo in questa stagione. Il ragazzo potrebbe andare a rinfoltire il centrocampo milanese, ma per vederlo con la maglia nerazzurra addosso i tifosi dovranno con ogni probabilita' pazientare sino a giugno. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky ...

Calciomercato : Milan scambio pazzo - Juve-Dybala è addio - Inter via Icardi? Video : La sessione invernale di Calciomercato [Video] è alle porte. I top club di Serie A si muoveranno solo per ritoccare le rose e terminare la stagione in tranquillita' lasciando le grandi operazioni alla sessione estiva. Gia' da ora, però, si sta lavorando per il futuro e a tal proposito si prospettano manovre importanti per il prossimo giugno. La #Juventus a gennaio regalera' ad Allegri un nuovo terzino con il nome di Hector Bellerin, spagnolo ...

Milan - per Donnarumma c'è solo una squadra? I rossoneri hanno il sostituto Video : In casa #Milan tiene banco il caso #Donnarumma. Il tentativo di Mino #Raiola di portare allo strappo tra il portiere e i tifosi è riuscito benissimo. La sensazione è che il super procuratore abbia provocato appositamente la tensione per motivare una cessione che sembra ormai imminente. Se la societa', per stessa ammissione del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, è disposta a cedere il giocatore solo alle condizioni del club rossonero, i ...

Milan - Donnarumma : la rottura è definitiva? Cessione quasi inevitabile Video : In casa #Milan si è riaperto un caso che sembrava essere stato chiuso una volta per tutte con il rinnovo fino al 2021. Dopo settimane di polemiche, lo scorso luglio con la firma sul contratto da parte di #Donnarumma tutte le voci di mercato che lo vedevano lontano da Milanello sembravano essere state messe a tacere, almeno per qualche anno, ma il numero 99 dei rossoneri non si trova a suo agio tra i pali del Milan ed è passato, tramite gli ...

Retroscena Milan : Fassone ammette 2 errori e Gattuso critica Montella - è caos Video : Non c'è pace in casa #Milan. I rossoneri sono alle prese con l'adattamento alla nuova gestione tecnica [Video] guidata da Gennaro #Gattuso dopo l'esonero inaspettato di Vincenzo Montella. La squadra continua a stentare in campo e sicuramente i demeriti non sono di Ringhio che finora ha avuto poco tempo per lavorare ma è evidente che la societa' si ponga delle domande. La stagione del Milan è quasi compromessa e solo il neo allenatore può salvare ...

A 20 mesi intossicato dall'hashish del padre : è in gravi condizioni a Milano Video : Una vicenda veramente assurda [Video] quella che è avvenuta a Milano e che ha portato un bimbo di appena 20 mesi ad essere ricoverato in Ospedale in gravi condizioni a causa dell'hashish del padre. Il piccolo #bambino, infatti, sarebbe stato intossicato da Thc, il principio attivo della #droga di cui abbiamo parlato, e sarebbe stato costretto a finire all'ospedale Vittore Buzzi di Milano sabato pomeriggio. Il piccolo, che abita a Sesto San ...