Migranti | il crollo impressionante degli sbarchi | -67% negli ultimi sei mesi del 2017

Crollo in un centro di accoglienza a Genova Sampierdarena : sette Migranti feriti : Crollo in serata in un appartamento in via Sampierdarena a Genova. A cedere sarebbe stata parte del controsoffitto, colpendo sei risiedenti, tutti stranieri. Nell'appartamento, una casa comunità ...

Migranti - Gentiloni : crollo flussi 5 mesi : 18.36 Il premier Gentiloni esprime soddisfazione "per i risultati straordinari" nella riduzione dei flussi migratori irregolari. "Da luglio a novembre, siamo passati rispetto ai 102.786 del 2016 a 33.288 del 2017. Un crollo impressionante", afferma nella conferenza stampa al vertice Ue-Africa ad Abidjan. "Meno arrivi significa indebolire i trafficanti di esseri umani e rendere i flussi più gestibili", ma anche "meno morti in mare", sottolinea. ...

