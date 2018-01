: Migranti, Bonino:superare la Bossi-Fini - NotizieIN : Migranti, Bonino:superare la Bossi-Fini - CybFeed : #BreakingNews Migranti, Bonino:superare la Bossi-Fini - marizar_ud : RT @enricovik: Non solo nel 2013 non abbiamo ridiscusso il “principio del 1° Paese di arrivo” Già nel 2014 (op. Triton) #RENZI ebbe la bel… - enricovik : Non solo nel 2013 non abbiamo ridiscusso il “principio del 1° Paese di arrivo” Già nel 2014 (op. Triton) #RENZI eb… - NoiSiamoPronti : I cosiddetti migranti non fanno paura (perlopiù disgusto per lo schifo che ci portano a casa). Mi spaventa invece g… -

"E' una coalizione di forze diverse,non di soli radicali,ma c'è diversità anche sul tema dell'integrazione dei". Così laalla registrazione di "Carta Bianca" su Rai Tre,sulla presenza di Civica Popolare della Lorenzin nel centrosinistra. "Solo in questa settimana - sottolinea- ci sono stati nel Mediterraneo 200 morti e altri 700sono stati riportati in terribili campi in Libia.Umanità e legalità vanno insieme. Serve il superamento dellaperchè l'integrazione è positiva.(Di martedì 16 gennaio 2018)