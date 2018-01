Microsoft | nuovo record con 700 miliardi di capitalizzazione

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

Xbox One : Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi : Secondo il noto portale Windows Central, che ha ricevuto delle informazioni mediane un sottodomonio, Microsoft sta attualmente testando un nuovo sistema di Xbox Live per ricompensare i videogiocatori. Il nuovo sistema, presumibilmente, permetterà ai gamer di portare a termine diversi obiettivi e soprattutto “quest” come ad esempio il giocare ad un determinato titolo ottenendo alcune ricompense come loot crate contenenti ...

Microsoft deposita il brevetto per il nuovo smartphone a doppio schermo : Microsoft ha depositato un brevetto per un nuovo design che connetterebbe due schermi su un unico smartphone. Nel deposito del brevetto, Microsoft dice che i dispositivi a doppio schermo sono il prossimo passo negli smartphone perché rendere schermi e telefoni più grandi “non è ciò che desiderano” i clienti. Il brevetto non significa che Microsoft sta costruendo un nuovo dispositivo, ma dimostra come l’azienda stia guardando al futuro degli ...

Il nuovo trailer di Sea of Thieves annuncia la data d'uscita dell'esclusiva Microsoft : Come più volte sottolineato da Phil Spencer stesso, Microsoft si concentrerà con una maggiore decisione sullo sviluppo di titoli first-party. Inattesa di qualche nuovo reveal il colosso di Redmond ha già annunciato da diverso tempo una manciata di esclusive che dovrebbero essere pubblicate nel corso del 2018.Tra queste spicca ovviamente Sea of Thieves, titolo piratesco e votato soprattutto al multiplayer sviluppato da un team storico come Rare. ...

Non solo Bitcoin - si scatena febbre IOTA - +70% in un giorno. La scommessa con Microsoft sul nuovo petrolio : Mentre l'incredibile rally del Bitcoin continua a rimbalzare su tutte le prime pagine dei giornali, un'altra criptovaluta segna un trend di tutto rispetto e scavalca nell'arco di una sola sessione la ...

Offerta Microsoft : 200 euro di sconto per chi acquista un nuovo PC : Per tutti quelli che intendono cambiare il proprio notebook, Microsoft ha in serbo un’Offerta davvero interessante per i suoi clienti. acquistando un computer con sistema operativo Windows 10 e processore Intel dal valore di mercato di almeno 500 euro, si potrà ottenere uno sconto di 200. L’iniziativa pubblicizzata da Microsoft con l’hashtag #cambiainmeglio è valida fino al 23 novembre e non oltre questa data. L’azienda ...