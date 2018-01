Meteo | venti in forte intensificazione oggi | raffiche oltre 100 km h Attese anche

Allerta Meteo Lazio : venti da forti a burrasca : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 16 gennaio 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con ...

Meteo Protezione Civile : qualche pioggia domani - venti in forte intensificazione : Nella giornata di domani avremo una nuvolosità diffusa su gran parte dei settori, con delle precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani in arrivo forti venti sudoccidentali : “Sono previsti per la giornata di martedì 16 Gennaio venti sud-occidentali moderati-forti su tutti i rilievi, aree collinari Bolognesi e su tutta la Romagna. Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata. In dettaglio sono previsti: venti di ...

Meteo : un po' di nubi e qualche nota d'instabilita' - venti fortissimi in arrivo! : Deboli disturbi atlantici sull'Italia. Coinvolte le tirreniche. Da domani vento in forte intensificazione! Le previsioni Meteo... Previsioni Meteo/ Una domenica alquanto variabile sulla nostra...

Previsioni Meteo : prossima settimana ancora maltempo e venti forti. Clima sempre piu' freddo a lungo termine : L'Italia continuerà a vivere una fase meteorologica altamente dinamica, con una serie di perturbazioni in rotta verso la nostra penisola nei prossimi giorni. Nel week end il tempo concederà una...

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Celle - le previsioni Meteo sfavorevoli modificano il programma degli eventi previsti per l'Epifania : Il Comune di Celle Ligure, valutata la situazione revisionale metereologica non favorevole, comunica quanto segue in relazione agli eventi previsti nella giornata dell'Epifania, Sabato 6 Gennaio: ...

Allerta Meteo - non solo caldo : nuova ondata di maltempo e venti impetuosi sull’Italia - avviso della protezione civile [MAPPE] : 1/12 ...

Meteo Protezione Civile : domani ancora venti molto forti su diverse zone d'Italia : Meteo Protezione Civile - La giornata di domani vedrà condizioni Meteo generalmente stabili, con precipitazioni relegate soltanto ai settori alpini e all'estremo Sud. Tuttavia avremo ancora...

Allerta Meteo : venti tempestosi attesi dalla sera su Sicilia e Calabria. Fino a 100 km/h e oltre. : La nostra penisola sta vivendo una fase caratterizzata da intensi venti occidentali, che stanno colpendo soprattutto le aree tirreniche. Oggi sarà una giornata molto ventosa soprattutto sui...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Protezione Civile : maltempo e venti forti domani al centro-sud : Nella giornata di domani una perturbazione di origine nord-atlantica apporterà maltempo al centro-sud, arrecando anche forti venti. Vediamo le zone interessate nel bollettino della Protezione...

Allerta Meteo Aeronautica Militare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

Maltempo - allerta Meteo/ Lazio e Abruzzo - bollino arancione : neve e venti forti (oggi - 28 dicembre 2017) : Maltempo, allerta meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 28 dicembre 2017. Brutto tempo su tutto il nostro paese. Temporali e raffiche di neve.