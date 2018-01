' Meraviglie' di Alberto Angela | il riscatto di Matera | da vergogna a Patrimonio

Pisa - piazza dei Miracoli tra le "Meraviglie" di Alberto Angela / FOTO : In ogni puntata Angela racconta e mostra le bellezze di tre siti Unesco (l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura) : uno al nord, uno al centro e uno al sud. ...

Piero Angela/ L'emozione per il successo delle Meraviglie del figlio Alberto (Domenica In) : Piero Angela a Domenica In si sfoga per le tante problematiche del nostro Paese e difende il figlio Alberto dalle accuse insistenti di raccomandazione.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Le "Meraviglie" del magnetico Alberto Angela : Questa è politica, nella sola accezione nobile del termine. Enit e l'Associazione Italiana siti Unesco (l'Italia ne ha 53, la Cina - l'enorme Cina - 52 e già questo dovrebbe dare l'idea del tesoro in ...

Alberto Angela - critiche per la seconda puntata di 'Meraviglie - La penisola dei tesori' : ecco cosa è successo : La seconda puntata di ' Meraviglie - La penisola dei tesori ', presentata da Alberto Angela su Rai 1 ha confermato il successo della prima serata, ma alcuni telespettatori non hanno gradito una scelta ...

Meraviglie di Alberto Angela/ Video replica - la fanpage esalta la trasmissione : trends topic su Twitter e... : Meraviglie, la penisola dei tesori, di Alberto Angela. Oggi la Reggia di Caserta, le Langhe piemontesi e la basilica di San Francesco d'Assisi. Seconda puntata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:55:00 GMT)

Meraviglie DI ALBERTO ANGELA / Pagelle : il programma piace più alle donne che agli uomini : MERAVIGLIE di ALBERTO ANGELA, in onda il 10 gennaio 2018. Seconda puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:32:00 GMT)

Meraviglie di Alberto Angela / Pagelle : il messaggio dei Frati di Assisi : Meraviglie di Alberto Angela, in onda il 10 gennaio 2018. Seconda puntata dedicata a Caserta, alle Langhe Piemontesi e ad Assisi con Toni Servillo, Paolo Conte e Monica Bellucci.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:46:00 GMT)

Meraviglie - Alberto Angela incanta oltre 5 milioni e 600mila telespettatori e vince la serata : Dopo il primo passaggio giovedì 4 gennaio – con un successo di share e di critica unanimi – il programma “Meraviglie – La Penisola dei Tesori“, sbarcato in prima serata di ieri mercoledì 10 gennaio, è stato visto da 5.682.000 telespettatori pari al 23,31% . La seconda puntata, condotta da Alberto Angela che ora i social vorrebbero almeno ministro, ha battuto Rai3 con “Chi l’ha Visto?” (2.361.000 ...

Alberto Angela batte se stesso - il successo delle Meraviglie è un record da 5 - 7 milioni - TV/Radio - Spettacoli : Nuovi grandi ascolti per Meraviglie - La penisola dei tesori di Alberto Angela, seguito ieri sera su Rai1 da 5 milioni 682 mila spettatori, ovvero il 23,3 per cento di share. successo anche in Rete: c'...

Alberto Angela re degli ascolti - le sue "Meraviglie" conquistano quasi 6 milioni di italiani : Un nome, una garanzia. Difficile fare flop con Alberto Angela, e infatti il suo nuovo programma in onda su Rai 1...

ASCOLTI TV/ Meraviglie di Alberto Angela stravince la prima serata - flop di Canale 5 con Sacrificio d’amore : La seconda puntata di "Meraviglie" di Alberto Angela stravince la prima serata di mercoledì 10 gennaio, flop di Canale 5 con la fiction "Sacrificio d’amore".(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:05:00 GMT)