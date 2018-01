: Meno immigrati e meno tasse Ecco le priorità degli italiani - animarock80 : Meno immigrati e meno tasse Ecco le priorità degli italiani - ronconi_davide : RT @AnnaLeonardi1: Attilio #Fontana della Lega Nord, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, ha affermato che la "razza… - jacks1992 : RT @AnnaLeonardi1: Attilio #Fontana della Lega Nord, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, ha affermato che la "razza… - IvanDellaRocca1 : RT @AnnaLeonardi1: Attilio #Fontana della Lega Nord, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, ha affermato che la "razza… - Melania81968582 : RT @AnnaLeonardi1: Attilio #Fontana della Lega Nord, candidato del centrodestra alla presidenza della Lombardia, ha affermato che la "razza… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 16 gennaio 2018) Gli sbarchi sembrano essere diminuiti ma la preoccupazioneverso i migranti continua. I sondaggisti concordano che una linea più dura nei confronti dell'immigrazione, in questa campagna elettorale, sia dirimente per il 25-30% dei votanti.Per il 20% dell' elettorato di centro-sinistra (circa due milioni diorientati a sinistra) vedono con allarme la condivisione con famiglie didi strumenti di welfare come la sanità pubblica e gli alloggi popolari. "L' immigrazione è il secondo tema più sentito daglidopo quello del lavoro che tuttavia lo distanzia nettamente. Si tratta di un argomento trasversale che tocca soprattutto le fasce medio-basse della popolazione", spiega al Messaggero Enzo Risso, direttore dell' istituto demoscopico triestino SWG. Se il lavoro è considerato la prima emergenza dal 54%...